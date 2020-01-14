Медведчук: Прикрываясь децентрализацией, власть пытается любой ценой изменить под себя Конституцию

Президентский законопроект о децентрализации власти – это выстраивание авторитарной системы управления или диктаторских функций управления государством, заявил народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Об этом сообщает "112 Украина".





"Вы знаете, это уже история с приключениями в отношении децентрализации. Первое, что я хочу сказать: речь не идет о децентрализации. Я как человек, который является специалистом в вопросах конституционного права, могу сказать, что речь идет как раз о централизации власти и о выстраивании авторитарной системы управления или диктаторских функций управления государством. И естественно, этого допускать нельзя", – прокомментировал законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" Медведчук.

Политик подчеркнул, что сначала депутатами от президентской партии был подан один проект изменений в Конституцию Украины, потом его дополнили, изменили на другой, но он тоже будет дополняться.

"Как нам говорят представители комитета по правовой политике, на котором вчера рассматривался этот, уже второй законопроект об изменениях в Конституцию, он тоже будет дополнен сегодня или завтра новыми нормами", – рассказал Медведчук. Парламентарий считает, что такие действия представителей монобольшинства направлены якобы на то, чтобы под видом децентрализации изменить Основной Закон страны в интересах президента.

"Все это – свидетельство одного: сейчас власть в лице господина Зеленского, власть, которая представлена в правительстве, власть, которая представлена монобольшинством в парламенте, пытается любой ценой под себя, подчеркиваю, изменить Конституцию во вред самому процессу децентрализации", – заявил Медведчук.

По его словам, таким способом якобы хотят сконцентрировать власть в одних руках.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты рассказали об угрозах и преимуществах децентрализации по закону Зеленского.

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