Легализация азартных игр: эксперты сказали, кому выгоден новый закон

В четверг, 16 января, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2285-д (альтернативный №2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.



Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" предложенные меры, а также высказали свои пожелания касательно подготовки документа ко второму чтению.



Цель — уход от налогов

Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк считает принятие в первом чтении закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр выполнением заказа определенных бизнес кругов.



"С интересами развития экономики это не имеет ничего общего, - отмечает Степанюк. - Более того - посредством игорного бизнеса из страны будут выводиться миллиарды гривен в год. На одну гривню, уплаченную в виде налогов, за рубеж будет выведено не менее 6 гривен. Завышение расходной части участников рынка будет осуществляться по статьям роялти (плата за торговую марку и программное обеспечение), аренду оборудования (оно дорогое и недолговечное), аренду помещения для проведения игр (отели и торговые центры на Украине, как правило, в иностранной собственности)".



Ранее размер этих платежей контролировался НБУ, но сейчас они не регулируются, подчеркивает эксперт.



"Всё это - методы ухода от уплаты налогов. И никак не отражены и не предусмотрены предохранители, - считает Степанюк. - Нужно отметить, что никто из мировых богатеев в Украину играть не приедет. Главное для таких людей - это безопасность, в том числе и информационная. Кроме того, никто не будет играть в не сертифицированных учреждениях. Именно поэтому мировые игровые центры находятся в офшорах. И именно поэтому, игорный бизнес в Украине будет носить характер "прачечной" очень грязных денег и способствовать коррупции в правоохранительной и финансовой системах. Игорный бизнес является почти идеальным инструментов для легализации преступных денег. Видимо поэтому его пытаются поскорее у нас легализовать".



Кроме того, по словам эксперта, создание одного рабочего места в этой сфере приведет к сокращению многих рабочих мест в других отраслях экономики.



Нормы невыполнимы

Главе ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" Елене Мочаловой закон в предложенном виде категорически не нравится.



"Решение о том, что такого вида заведения могут размещаться только в 3,4 и 5-звездочных отелях, превратит эти отели в сплошную игорную зону. Букмекерские конторы и игровые залы будут занимать чуть ли не половину гостиницы, - подчеркивает эксперт. - Где размещать спортзал, спа-зону, бассейн? Где тут развитие туристического бизнеса?".



К тому же, отмечает Елена Мочалова, под гостиницы в "три звезды" у нас могут переделать обычные общежития. Чтобы люди прямо по месту жительства проигрывали свои деньги.



"Социальное восприятие игорного бизнеса, его реклама, толкает людей играть. И проигрывать. Неконтролируемый игорный бизнес привел к тому, что люди с низким доходом воспринимают азартные игры как возможность вырваться из бедности. Что, конечно, не так", - отмечает эксперт.



Проблемы, по словам Елены Мочаловой, будут и с тем, что в 500 метрах от зданий, где могут быть расположены казино, не должно быть административных объектов. Сейчас в Украине таких отелей практически нет.



Вызывает возмущение у эксперта и суммы, которые придется выложить за лицензии. По мнению Елены Мочаловой, ни один уважающий себя бизнесмен не решится вкладываться в такой вид деятельности при прописанных в данный момент в законопроекте нормах.



Власть продвигает "кустарную модель"

Финансовый эксперт, эксперт института Growford Алексей Кущ критично оценивает принятый законопроект, считая его "сырым".



"Некоторые виды рынков являются специфическими. Их легализация требует определенного уровня подготовки и концепции. Таким является и игорный рынок, - отмечает эксперт. – При его легализации важно решить две задачи: максимизировать доход (в бюджет) и минимизировать социальную токсичность (чтобы население не пострадало от игромании). В принятом в первом чтении законопроекте всё сделали с точностью наоборот".



Чтобы получить высокую прибыль (которая пошла бы в госказну) от игорного бизнеса, нужно было понять конкурентные особенности Украины, считает Кущ. То есть, почему должны ехать играть именно к нам, а не, к примеру, в соседнюю Грузию. Также следовало провести переговоры с мировыми девелоперами (специалисты, занимающиеся созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов), которые дали бы дельные советы.



"Следовало продвигать кластерные механизмы развития, игорные зоны для граждан страны, для иностранцев. Возможно, в туристических центрах, возможно, в депрессивных регионах, чтобы дать им толчок к развитию, - подчеркивает эксперт – Ведь основная прибыль от запуска такого вида рынка - открытие сопутствующих видов бизнеса, сферы услуг. У нас могли бы появиться новые отели, аквапарки, бизнес-центры. Тысячи, десятки тысяч новых рабочих мест. И до одного миллиарда долларов дохода в год от одной игорной зоны. Плюс – сопутствующие инвестиции. У нас же приготовили сырую модель рынка, которая будет давать в бюджет, предположительно, максимум 16 миллиардов гривен в год. По всей стране".



Алексей Кущ считает, что власть продвигает "кустарную модель" открытия игорного бизнеса, разработанную по инициативе нескольких заказчиков, которые имеют влияние на Верховную Раду. И разработанную исключительно под них – без сопутствующих инвестиций, без международных вливаний.



"Нам предлагают игорный бизнес, нацеленный на простых украинцев, которые будут проигрывать свои деньги. В результате государство получит новые социальные проблемы вместо возможных колоссальных доходов", - резюмирует эксперт.



Как сообщал сайт "Комментарии", легализацию азартных игр в Украине поддерживает только 18% населения.



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