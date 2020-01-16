Легализация азартных игр: эксперты сказали, кому выгоден новый закон

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В четверг, 16 января, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2285-д (альтернативный №2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" предложенные меры, а также высказали свои пожелания касательно подготовки документа ко второму чтению.
Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк считает принятие в первом чтении закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр выполнением заказа определенных бизнес кругов.
"С интересами развития экономики это не имеет ничего общего, - отмечает Степанюк. - Более того - посредством игорного бизнеса из страны будут выводиться миллиарды гривен в год. На одну гривню, уплаченную в виде налогов, за рубеж будет выведено не менее 6 гривен. Завышение расходной части участников рынка будет осуществляться по статьям роялти (плата за торговую марку и программное обеспечение), аренду оборудования (оно дорогое и недолговечное), аренду помещения для проведения игр (отели и торговые центры на Украине, как правило, в иностранной собственности)".
Ранее размер этих платежей контролировался НБУ, но сейчас они не регулируются, подчеркивает эксперт.
"Всё это - методы ухода от уплаты налогов. И никак не отражены и не предусмотрены предохранители, - считает Степанюк. - Нужно отметить, что никто из мировых богатеев в Украину играть не приедет. Главное для таких людей - это безопасность, в том числе и информационная. Кроме того, никто не будет играть в не сертифицированных учреждениях. Именно поэтому мировые игровые центры находятся в офшорах. И именно поэтому, игорный бизнес в Украине будет носить характер "прачечной" очень грязных денег и способствовать коррупции в правоохранительной и финансовой системах. Игорный бизнес является почти идеальным инструментов для легализации преступных денег. Видимо поэтому его пытаются поскорее у нас легализовать".
Кроме того, по словам эксперта, создание одного рабочего места в этой сфере приведет к сокращению многих рабочих мест в других отраслях экономики.
Главе ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" Елене Мочаловой закон в предложенном виде категорически не нравится.
"Решение о том, что такого вида заведения могут размещаться только в 3,4 и 5-звездочных отелях, превратит эти отели в сплошную игорную зону. Букмекерские конторы и игровые залы будут занимать чуть ли не половину гостиницы, - подчеркивает эксперт. - Где размещать спортзал, спа-зону, бассейн? Где тут развитие туристического бизнеса?".
К тому же, отмечает Елена Мочалова, под гостиницы в "три звезды" у нас могут переделать обычные общежития. Чтобы люди прямо по месту жительства проигрывали свои деньги.
"Социальное восприятие игорного бизнеса, его реклама, толкает людей играть. И проигрывать. Неконтролируемый игорный бизнес привел к тому, что люди с низким доходом воспринимают азартные игры как возможность вырваться из бедности. Что, конечно, не так", - отмечает эксперт.
Проблемы, по словам Елены Мочаловой, будут и с тем, что в 500 метрах от зданий, где могут быть расположены казино, не должно быть административных объектов. Сейчас в Украине таких отелей практически нет.
Вызывает возмущение у эксперта и суммы, которые придется выложить за лицензии. По мнению Елены Мочаловой, ни один уважающий себя бизнесмен не решится вкладываться в такой вид деятельности при прописанных в данный момент в законопроекте нормах.
Финансовый эксперт, эксперт института Growford Алексей Кущ критично оценивает принятый законопроект, считая его "сырым".
"Некоторые виды рынков являются специфическими. Их легализация требует определенного уровня подготовки и концепции. Таким является и игорный рынок, - отмечает эксперт. – При его легализации важно решить две задачи: максимизировать доход (в бюджет) и минимизировать социальную токсичность (чтобы население не пострадало от игромании). В принятом в первом чтении законопроекте всё сделали с точностью наоборот".
Чтобы получить высокую прибыль (которая пошла бы в госказну) от игорного бизнеса, нужно было понять конкурентные особенности Украины, считает Кущ. То есть, почему должны ехать играть именно к нам, а не, к примеру, в соседнюю Грузию. Также следовало провести переговоры с мировыми девелоперами (специалисты, занимающиеся созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов), которые дали бы дельные советы.
"Следовало продвигать кластерные механизмы развития, игорные зоны для граждан страны, для иностранцев. Возможно, в туристических центрах, возможно, в депрессивных регионах, чтобы дать им толчок к развитию, - подчеркивает эксперт – Ведь основная прибыль от запуска такого вида рынка - открытие сопутствующих видов бизнеса, сферы услуг. У нас могли бы появиться новые отели, аквапарки, бизнес-центры. Тысячи, десятки тысяч новых рабочих мест. И до одного миллиарда долларов дохода в год от одной игорной зоны. Плюс – сопутствующие инвестиции. У нас же приготовили сырую модель рынка, которая будет давать в бюджет, предположительно, максимум 16 миллиардов гривен в год. По всей стране".
Алексей Кущ считает, что власть продвигает "кустарную модель" открытия игорного бизнеса, разработанную по инициативе нескольких заказчиков, которые имеют влияние на Верховную Раду. И разработанную исключительно под них – без сопутствующих инвестиций, без международных вливаний.
"Нам предлагают игорный бизнес, нацеленный на простых украинцев, которые будут проигрывать свои деньги. В результате государство получит новые социальные проблемы вместо возможных колоссальных доходов", - резюмирует эксперт.
Как сообщал сайт "Комментарии", легализацию азартных игр в Украине поддерживает только 18% населения.
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