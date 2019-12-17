Стало известно, сколько украинцев поддерживают легализацию азартных игр

За легализацию азартных игр в Украине выступили 18% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Вообще не поддерживают идею узаконить игорный бизнес в Украине 56% украинцев, еще 19% - допускают легализацию азартных игр, но при одном условии – для игровой деятельности необходимо отвести отдельные места. Некоторые игры опрашиваемые готовы разрешить отдельно. Например, половина людей не против узаконивания лотерей, 22% - букмекерских ставок, а 19% - казино. Однако есть и 37% людей, которые категорически против всех игр из списка.

При этом, о рассмотрении в парламенте ряда законопроектов относительно легализации игорного бизнеса знают 62% опрошенных. Так, 52% из числа опрашиваемых негативно отнеслись к поддержке легализации азартного бизнеса со стороны президента Владимира Зеленского. Сошлись во мнениях с гарантом 35% людей.

Отметим, что опрос происходил 1-12 декабря, было собрано 2043 анкеты, приняли участие жители всех областей страны, кроме временно оккупированных территорий.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты назвали плюсы и минусы легализации игорного бизнеса.