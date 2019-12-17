Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько украинцев поддерживают легализацию азартных игр

Опрос показал, что больше половины украинцев не воспринимают идею легализации игорного бизнеса

17 декабря 2019, 14:54
Автор:

• Таисия Ерохина

За легализацию азартных игр в Украине выступили 18% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Вообще не поддерживают идею узаконить игорный бизнес в Украине 56% украинцев, еще 19% - допускают легализацию азартных игр, но при одном условии – для игровой деятельности необходимо отвести отдельные места. Некоторые игры опрашиваемые готовы разрешить отдельно. Например, половина людей не против узаконивания лотерей, 22% - букмекерских ставок, а 19% - казино. Однако есть и 37% людей, которые категорически против всех игр из списка.

При этом, о рассмотрении в парламенте ряда законопроектов относительно легализации игорного бизнеса знают 62% опрошенных. Так, 52% из числа опрашиваемых негативно отнеслись к поддержке легализации азартного бизнеса со стороны президента Владимира Зеленского. Сошлись во мнениях с гарантом 35% людей.

Отметим, что опрос происходил 1-12 декабря, было собрано 2043 анкеты, приняли участие жители всех областей страны, кроме временно оккупированных территорий.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты назвали плюсы и минусы легализации игорного бизнеса.

Источник: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=909&page=1
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...