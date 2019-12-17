Стало известно, сколько украинцев поддерживают легализацию азартных игр

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За легализацию азартных игр в Украине выступили 18% граждан. Об этом
свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Вообще не поддерживают идею узаконить игорный бизнес в Украине 56%
украинцев, еще 19% - допускают легализацию азартных игр, но при одном условии –
для игровой деятельности необходимо отвести отдельные места. Некоторые игры опрашиваемые
готовы разрешить отдельно. Например, половина людей не против узаконивания лотерей,
22% - букмекерских ставок, а 19% - казино. Однако есть и 37% людей, которые
категорически против всех игр из списка.
При этом, о рассмотрении в парламенте ряда законопроектов относительно легализации
игорного бизнеса знают 62% опрошенных. Так, 52% из числа опрашиваемых негативно
отнеслись к поддержке легализации азартного бизнеса со стороны президента
Владимира Зеленского. Сошлись во мнениях с гарантом 35% людей.
Отметим, что опрос происходил 1-12 декабря, было собрано 2043
анкеты, приняли участие жители всех областей страны, кроме временно оккупированных
территорий.
Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты назвали плюсы и минусы легализации игорного бизнеса.
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