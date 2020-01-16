ЦИК зарегистрировала нового "Слугу народа"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным и зарегистрировала народного депутата Александра Санченко. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook.

Новый депутат займет место Ирины Венедиктовой, которая стала директором Государственного бюро расследований. Ранее, 14 января, комиссия прекратила депутатские полномочия Венедиктовой.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживает в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №137", - уточнили в ЦИК.

Санченко является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.





Как сообщал портал "Комментарии", Ирина Венедиктова, которая прошла в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", написала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.

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