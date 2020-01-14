Рада досрочно забрала мандат у «слуги» Венедиктовой

Верховная Рада Украины сегодня, 14 января, досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой.



Так, соответствующее постановление №2731 поддержали 340 народных депутатов.



Ранее Венедиктова, которая прошла в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", написала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.



Как сообщал сайт "Комментарии", 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Государственного бюро расследований, который предусматривал замену руководителя ведомства.



27 декабря президент уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований. Временно исполняющим обязанности руководителя ГБР была назначена нардеп от "Слуги народа" Ирина Венедиктова.

Напомним, НАБУ проводило обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований. Сообщалось, что обыски проводились по месту работы и жительства бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины. Речь идет о возможном получении неправомерной выгоды в размере $150 тыс., половину из которых Щербина якобы получил за закрытие расследуемого территориальным управлением ГБР в столице уголовного производства в отношении коммерческого предприятия.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!