Рада досрочно забрала мандат у «слуги» Венедиктовой

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Верховная Рада Украины сегодня, 14 января, досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой.
Так, соответствующее постановление №2731 поддержали 340 народных депутатов.
Ранее Венедиктова, которая прошла в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", написала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.
Как сообщал сайт "Комментарии", 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Государственного бюро расследований, который предусматривал замену руководителя ведомства.
27 декабря президент уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований. Временно исполняющим обязанности руководителя ГБР была назначена нардеп от "Слуги народа" Ирина Венедиктова.
Напомним, НАБУ проводило обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований. Сообщалось, что обыски проводились по месту работы и жительства бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины. Речь идет о возможном получении неправомерной выгоды в размере $150 тыс., половину из которых Щербина якобы получил за закрытие расследуемого территориальным управлением ГБР в столице уголовного производства в отношении коммерческого предприятия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости