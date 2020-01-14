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Рада досрочно забрала мандат у «слуги» Венедиктовой

Ранее Венедиктова сама решила отказаться от полномочий

сегодня, 17:20
Автор:

• Мария Чиренко

Верховная Рада Украины сегодня, 14 января, досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой.

Так, соответствующее постановление №2731 поддержали 340 народных депутатов.

Ранее Венедиктова, которая прошла в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", написала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.

Как сообщал сайт "Комментарии", 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Государственного бюро расследований, который предусматривал замену руководителя ведомства.

27 декабря президент уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований. Временно исполняющим обязанности руководителя ГБР была назначена нардеп от "Слуги народа" Ирина Венедиктова. 

Напомним, НАБУ проводило обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований.  Сообщалось, что обыски проводились по месту работы и жительства бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины. Речь идет о возможном получении неправомерной выгоды в размере $150 тыс., половину из которых Щербина якобы получил за закрытие расследуемого территориальным управлением ГБР в столице уголовного производства в отношении коммерческого предприятия.


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Источник: https://comments.ua/
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