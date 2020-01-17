В Раде отменили час вопросов к правительству

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в Раде не будет как такового часа вопросов к правительству, поскольку члены Кабмина сейчас находятся на консультациях относительно заявления об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Касательно часа вопросов к правительству. Вы все знаете, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал обращение к Президенту Украины. И сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет, согласно того как и обсуждалось на согласительном совете, министр иностранных дел Пристайко, и будет отвечать на вопросы", - уточнил Разумков.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Позднее информацию подтвердили и в Офисе президента.

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