Рада уволила скандального нардепа Яременко

Народный избранник от “Слуги народа” Богдан Яременко уволен с должности главы комитета Верховной Рады по внешней политике постановлением парламента. За такое решение проголосовали 317 нардепов, пишет "Лига".

На место Яременко избрали нардепа Александра Мережко, а Яременко же стал простым членом комитета.

Александр Мережко - депутат, профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета, глава подкомитета Рады по гражданскому и административному законодательству комитета Рады по правовой политике, член делегации Украины в ПАСЕ.

Он прошел в парламент как 85-й номер в списке партии "Слуга народа". У него есть двадцатилетний опыт преподавательской деятельности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что нардеп Богдан Яременко был застигнут врасплох, когда на парламентском заседании один из журналистов заметил переписку "слуги народа" с работницами эскорта. В этой переписке Яременко интересовался оказанием услуг, а также их стоимостью. Позже он заявил, что совершал переписку намеренно с целью создания провокации для журналистов, однако такой "уловки" никто не понял. Именно поэтому Яременко написал заявление о своем самоотводе из ряда народных депутатов президентской партии.

"Написал, потому что через Давида Арахамию мне передали, что для трех фракций будет достаточно, если к 19:00 я сам сообщу о своей отставке в посте "Фейсбука". Копию заявления, чтобы успокоить Давида и три парламентских фракции, я выставлю в комментариях немного позже", - указано в сообщении.





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