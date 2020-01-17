Законопроекты "слуг народа": эксперты пояснили причины отзыва

После серьезной критики президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации (фактически сужающие прав местного самоуправления), а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - законопроект об изменениях в Регламент Верховной Рады (им, в частности, предлагалось голосовать за законопроекты только в четверг, а также сужалась роль оппозиции). Эксперты пояснили изданию "Комментарии" подобные странные маневры, по сути, подрывающие доверие к власти.

"Разобщенность внутри президентской фракции"

Политический эксперт аналитического центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк считает, что имеется, как минимум, четыре причины подобного пинг-понга проектами законов.



"Первая - недостаточная проработка законопроектов, - отмечает эксперт. – Законодательная работа депутатов, правительства, тех, кто пишет законы от лица президента – находится на ненадлежащем уровне. В итоге – проекты получаются слабые, "сырые". Вторая причина – при написании законопроектов не проводятся надлежащие обсуждения с экспертами, с теми, кто реально "в теме". В итоге получается, что над документами работают люди, оторванные от понимания проблем, которые они пытаются законодательно регулировать. Это и многие экономические законы, и закон о децентрализации "от президента", и закон "о СМИ", и многие другие. Третье – у монобольшинства нет достаточного количества голосов для принятия законопроектов. На бумаге-то они как бы есть. А в реалии – нет. Потому что это никакое не монобольшинство на самом-то деле. Фракции "Слуга народа" приходится постоянно договариваться с различными ответвлениями внутри себя. Еще одна причина – позиция Запада, который жестко реагирует на некоторые вещи, которые пытается "продвинуть" Банковая. Как было с теми же удобными для центральной власти новациями касательно децентрализации. Пришлось отзывать".

По мнению Анатолию Октисюка, внесением "сырых" или явно под себя писанных законопроектов и последующим их отзывом власть "подставляет" себя, демонстрируя и некомпетентность, и разобщенность.

"Первые полгода было накопление негатива, а теперь он начал выплескиваться, проектироваться. Пока - в виде кадровых потрясений в правительстве и всё более явной разобщенности партии власти. Но всё явно идет к структурному политическому кризису, который может закончиться даже досрочными выборами парламента", - прогнозирует эксперт.

"У монобольшинства находится все меньше голосов"

Народный депутат VIII созыва, юридический и политический эксперт Игорь Алексеев подчеркивает, что реформа децентрализации, которая была запущена в 2014 году первым правительством Арсения Яценюка, стала одной из наиболее успешных в Украине. И соответствующие изменения в Конституцию - важный момент, который должен закончить этот процесс.

"Но не те изменения, которые предлагает Зеленский, - отмечает эксперт. – Мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации, когда президентский законопроект об изменениях в Конституцию второй раз отзывается из парламента. А отзывается – потому что нет никаких перспектив набрать необходимые 300 голосов (это ведь изменения в Конституцию – тут нужно конституционное большинство, а не просто парламентское в 226 голосов) для принятия закона в целом. У монобольшинства всё меньше голосов находится даже внутри себя – для принятия законов 226-ю голосами. А тут – вообще без шансов. А провал законопроекта в сессионном зале означал бы провал всей президентской команды".

Одним из факторов, которые приводят к появлению и отзыву такого рода законопроектов Алексеев называет абсолютную законодательную неготовность указанных документов, а также желание представителей власти взять парламент "нахрапом". Но если в первые месяцы работы Рады это еще удавалось, то сейчас подобное удается всё реже.

"Если всё же у президента и его команды есть желание конституционно закрепить правильную реформу децентрализации (а не централизации, что предусматривал предложенный законопроект), нужно открывать широкую дискуссию, нарабатывать качественные решения который будут в первую очередь поддержаны местными общинами, - уверен эксперт. – Теми самыми, которые остро (и по делу) критиковали и первый, и второй варианты президентского законопроекта".

Что касается ситуации с законопроектом "Слуги народа" касательно регламента (также отозван), то данный документ, по мнению Алексеева, преследовал целью минимизировать роль и влияние оппозиции в процедуре подачи поправок и их прохождении через парламент.

"Роль группы депутатов подобными нововведениями сводилась фактически к нулю, - подчеркивает эксперт. – Принятие такого закона стало было большим минусом для парламентаризма, свободомыслия. И то, что его решили не вносить, говорит, что даже 226 голосов, даже внутри провластной фракции, нет".

Напомним, что ранее эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнением касательно того, насколько изменился законопроект о рынке земли - и каковы его шансы быть утвержденным в целом.

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