Рынок земли: эксперты не видят реформы в новом законопроекте

В ближайшее время Верховная Рада попытается принять во втором чтении резонансный законопроект об открытии рынка земли сельхозназначения (его принятие – одно из условий продолжения сотрудничества с МВФ).



Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнением касательно того, насколько законопроект изменился - и каковы его шансы быть утвержденным в целом.

Последствия транснационального значения

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко напоминает, что при подготовке закона ко второму чтению учли лишь около десяти правок из более четырех тысяч, которые в основном были внесены оппозицией.



"Причем учли правки, которые внесли сами же представители фракции "Слуга народа". Еще и попытались сделать вид, что этот законопроект теперь - более лояльный по отношению к украинским фермерам, что он якобы больше отражает интересы украинского народа. На самом деле это не так", - подчеркивает Анатолий Пешко.



По словам академика, в обновленном законе предусмотрено сосредоточение земли в одних руках в количестве не более 10 тысяч гектар.



"При этом банкам разрешено брать землю в залог, т.е. концентрировать у себя ее в большем количестве, чем 10 тысяч га. Речь, скорее всего, пойдет о десятках, сотнях га. И хоть банки как бы обязаны в определенный срок продать эту землю, но это - вилами по воде, - отмечает экономист. - К тому же, даже 10 тысяч га – это территория одной-двух территориальных общин в среднем по Украине. То есть, люди, живущие там, могут стать заложниками одного человека".



Не прописан в данный момент в законе и предохранитель от покупки земли иностранцами, пусть даже через подставных лиц.



"Тем временем парламентский комитет по налоговой политике внес предложение о повышении рентной платы за землю. Так продолжают давить на владельцев земли. Власть создает условия, чтобы фермерам было невыгодно работать на земле, - уверен Анатолий Пешко. - Действия власти направлены на циничное воровство украинской земли в интересах владельцев крупного мирового капитала, который желают по дешевке скупить украинскую землю, обменяв обесцененные доллары на этот высоколиквидный ресурс. Спрос на плодородные земли в ближайшее время будет крайне высоким".



Высокой, по мнению академика, является и вероятность принятия закона в целом.



"Я вижу, что представители нашей власти не понимают последствий своих действий, при этом явно имеют некую финансовую заинтересованность в принятии закона о рынке сх-земель как можно быстрее - и именно в таком виде, в каком его пытаются "пропихнуть". Но принятие закона в таком виде может иметь непредсказуемые последствия, в том числе в транснациональном масштабе", - сказал Пешко, добавив, что мораторий на продажу земли нужно продлить минимум на 10 лет и ограничить продажу в "одни руки" до 500 га.



Нужны тесты

Политический аналитик Александр Солонько считает, что закон об открытии рынка земли не мог не стать скандальными, учитывая то, как принимали его в первом чтении в прошлом году, "ломая через колено" и парламент, и общество.



"Существует определенное общественное мнение, которое относится с недоверием не столько к открытию рынка земли, сколько к тому, как это предлагают, - поясняет аналитик. - Было много манипуляций, представители власти очень спешили его протянуть. В ответ получили тысячи правок в законопроект. На профильном аграрном комитете, рассматривая правки, на одну тратили 30 секунд. Это нонсенс, ведь даже несколько слов в законопроекте способны серьезно повлиять на его содержание".



Солонько подчеркивает, что рынок земли - это огромная отрасль, большая категория общественных отношений. И такие коренные изменения требуют серьезной подготовительной работы с обществом и законодательной базой.



"Такая грандиозная реформа должна предусматривать определенные испытательные периоды (тестовый режим) с некими ограничениями. Как было с медицинской реформой, которую начинали в нескольких областях. Вот и тут, возможно, стоило бы не ломать общество через колено, а показать на той или иной территории, как может работать такая реформа, - размышляет эксперт.



Аналитик предполагает, что если бы украинская власть имела четкий план, как увеличить ВВП, улучшив платежеспособность Украины, продемонстрировать кредиторам, что мы можем не только выплачивать долги, но и увеличивать свои экономические и финансовые ресурсы, то принятие закона об открытии рынка сх-земли не было бы столь "горящим".



"В любом случае сотрудничество с МВФ - предмет переговоров, - подчеркивает Солонько. - И мы можем предлагать альтернативу. Но украинская власть или не видит эту альтернативу, или не может ее увидеть. В итоге речь идет просто о принятии изменений, которые позволят на какое-то время наполнить экономику страны финансовыми ресурсами", - сказал он.



Эксперт отмечает, что открытие рынка земли в его нынешнем варианте принесет краткосрочную выгоду, а дальше продавать будет нечего. По его словам, есть заинтересованные группы, которые продвигают открытие рынка земли именно в таком виде,а есть те, кто этому противостоит.



"К сожалению, часто в этом противостоянии теряется голос здравого смысла, - подчеркивает Солонько. – И мы получаем крайности вместо возможности разработать модель, которая будет выгодна Украине как государству. Пока похоже на то, что закон намерены принять в январе в ближайшее время в "сыром" виде – с косметическими изменениями".

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект о рынке земли в первом чтении. "За" проголосовали 240 народных депутатов: 227 — от "Слуги народа" и 13 внефракционных.

В начале января законопроект о рынке земли был утвержден ко второму чтению профильным Комитетом Верховной Рады. Так, ограничение на покупку земли "в одни руки" снижено с 200 тыс. га до 10 тыс га. Вопрос о продаже продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам будет решаться только на референдуме.



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