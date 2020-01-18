«Каминг-аут» в Раде: большинство нардепов создало группу за ценности

В Верховной Раде создано новое межфракционное объединение "Ценности, Достоинство, Родина", в которое вошли более 300 народных депутатов от всех фракций и групп. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Святослав Юраш.



"Целью межфракционного депутатского объединения является защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды", - написал парламентарий в своем Facebook.



Кроме того, по его словам, члены объединения намерены подготовить и принять законы, "которые будут способствовать укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи".



Нардепы также планируют популяризировать и донести мировую консервативную мысль до украинских интеллектуалов.



Сопредседателями объединения выступили представители всех фракций и групп. Так, ОПЗЖ представляет Олег Волошин, "Батькивщину" - Сергей Тарута, "Европейскую солидарность" - Михаил Бондарь, "За будущее" - Ирина Констанкевич, "Доверие" - Александр Ковалев, внефракционных — Оксана Савчук. Фракция "Голос" представит свою кандидатуру позже.





Как сообщал сайт "Комментарии", 17 января Александр Санченко принес присягу народного депутата Украины. Он прошел в парламент по спискам партии "Слуга народа".

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