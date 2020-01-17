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В Раде очередной «слуга» принес присягу

Нардеп Санченко прошел в парламент на досрочных выборах по списку партии «Слуга народа»

сегодня, 11:39
Автор:

• Мария Чиренко

Сегодня, 17 января, в Верховной Раде Александр Санченко принес присягу народного депутата Украины. Церемония состоялась в начале утреннего заседания парламента, сообщают "Комментарии".

"ЦИК зарегистрировал народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, Санченко Александра Владимировича, включенного в избирательный список "Слуги народа". Соответственно перед вступлением в должность народный депутат принимает присягу перед ВРУ", - заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Александр Санченко 1988 г.р. проживает в Киеве, беспартийный, включен в избирательный список партии "Слуга народа" под №137. Он является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. 

Как сообщал сайт "Комментарии", 16 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Санченко народным депутатом Украины.

Отметим, Санченко занял место Ирины Венедиктовой, которая ранее сложила депутатские полномочия в связи с назначением на должность руководителя Государственного бюро расследований. 


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Источник: https://comments.ua/
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