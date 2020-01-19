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Разумков не жалеет, что был членом "Партии регионов"

По словам спикера, краснеть ему не за что

сегодня, 22:35
Автор:

• Ростопира Наталья

Бывший председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что не жалеет, что был членом Партии регионов. По словам украинского политика, он не сделал ничего за что ему было бы стыдно. Об этом спикера Верховной Рады рассказал изданию "Гордон".

"Обо мне было много фейков во время избирательной кампании; писали, будто я был одним из лидеров молодежного крыла Партии регионов. Это не соответствует действительности. Одновременно с этим кто-то додумался и написал, что я был одним из главных технологов Партии регионов… Мне, конечно, это льстит. Я, конечно, мог соврать и сказать, что это правда, но это не так", – поделился Разумков.

Он объяснил, что в Партии регионов был в возрасте 22 года и не жалеет о своем "региональном" прошлом.

"Я бы жалел, если бы мне было за что-то стыдно. Я до сих пор говорю, что в Партии регионов было много достойных людей... Я в той ситуации не сделал ничего, за что мне пришлось бы краснеть", – отметил спикер Верховной Рады.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тыс. грн.


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Источник: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-razumkov-htos-dodumavsja-i-napisav-shcho-ja-buv-odnim-z-golovnih-tehnologiv-partiji-regioniv-meni-zvichajno-tse-lestit-1483335.html
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