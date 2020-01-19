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Кривонос раскрыл детали аннексии Крыма

Замсекретаря СНБО заявил, что план противодействия захвату территории Украины отработали, но не реализовали

сегодня, 22:59
Автор:

• Ростопира Наталья

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что Генштаб ВСУ в 2014 году отработал план противодействия захвату территории Украины, в случае реализации которого, вполне вероятно, оккупации Крыма не произошло бы. Об этом передает новостная служба Донбасс.Реалии.

"Война для Вооруженных сил началась 31 января 2014, потому что именно тогда части высокомобильных десантных войск и части специального назначения были подняты по тревоге. И мы начали отрабатывать план, который предусматривал противодействие захвату территории Украины", — рассказал генерал-майор ВСУ.

Замсекретаря СНБО также поделился, что военные части, в основном, были ориентированы по этому плану. Кроме того, он отметил, что пребывание сил ВСУ в Крыму могло удержать войска РФ от безнаказанной дерзости на украинской территории. Кривонос сообщил, что по плану необходимо было действовать в 3 этапа, однако выполнен был только один. По его словам, план противодействия захвату территории Украины свернули из-за политической составляющей.

"Вполне вероятно, что к вооруженному сопротивлению в Крыму и не дошло если бы со стороны Украины во время захвата Крыму появилось четкое противодействие", — заявил военнослужащий.

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Источник: https://hvylya.net/authors/donbass-realii
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