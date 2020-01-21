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Нардепам хотят понизить зарплату до 9446 гривен

В Верховную Раду внесли законопроект, который ограничивает зарплату народных депутатов

21 января 2020, 11:49
Автор:

• Наталья Шевченко

Нардеп Алексей Гончаренко внес в парламент документ, которым предложил понизить зарплату народным избранникам до 9446 гривен. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, ежемесячный оклад нардепов должен составлять два прожиточных минимума, а зарплата – не более двух минимальных зарплат.

"В то время, когда пенсии – мизерные, военным задерживают выплаты, отменяются различные льготы, необходимо срочно предпринимать реальные действия, чтобы улучшить эту ситуацию",- прокомментировал он свое решение.

Как сообщало издание "Комментарии", глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тысяч гривен.

Ранее бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко сообщал, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом, и теперь она составит более 100 тысяч гривен.  

С 1 декабря 2019 года прожиточный минимум увеличился для детей до 6 лет до 1779 грн, от 6 до 18 лет – 2218 грн, для трудоспособных граждан – 2102 грн, для граждан, утративших трудоспособность – 1638 грн.



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Источник: https://comments.ua/
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