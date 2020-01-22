Медведчук: «Оппозиционная платформа – За жизнь» внесла в парламент законопроект, ограничивающий сверхдоходы чиновников

Представители фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" внесли в Верховную Раду Украины законопроект, запрещающий министрам, чиновникам, депутатам и работникам государственных предприятий получать зарплаты, не соответствующие их реальному вкладу в развитие страны. Об этом сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, говорится на официальном сайте политсилы.

"Максимально допустимый размер выплат лицам, уполномоченным выполнять функции государства или местного самоуправления, руководителям учреждений и организаций, которые финансируются из бюджета, не должен превышать десяти минимальных зарплат, то есть 47 230 гривен на сегодняшний день", ‒ отметил политик.

Виктор Медведчук также уверен: "зарплаты чиновников в сотни тысяч, а порой и миллионы гривен ‒ это изощренное издевательство над простыми украинцами, которые получают в сотни раз меньше".

"Это коррупция в чистом виде, использование своего служебного положения в целях личного обогащения. Эти решения принимались представителями власти в рамках системы круговой поруки", ‒ подчеркнул парламентарий.

По его словам, те госслужащие, которым эта высокая по меркам Украины зарплата кажется недостаточной, могут искать возможности для самореализации в частном секторе или работать над повышением минимальной зарплаты ‒ на благо всех украинцев.

Ранее порталу "Комментарии" стало известно, сколько за 2019 год получили президент и глава Офиса президента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!