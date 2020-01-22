Медведчук: «Оппозиционная платформа – За жизнь» внесла в парламент законопроект, ограничивающий сверхдоходы чиновников

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Представители фракции "Оппозиционная
платформа – За жизнь" внесли в Верховную Раду Украины законопроект, запрещающий
министрам, чиновникам, депутатам и работникам государственных предприятий
получать зарплаты, не соответствующие их реальному вкладу в развитие страны. Об
этом сообщил председатель политсовета партии
"Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, говорится на официальном
сайте политсилы.
"Максимально допустимый размер
выплат лицам, уполномоченным выполнять функции государства или местного
самоуправления, руководителям учреждений и организаций, которые финансируются
из бюджета, не должен превышать десяти минимальных зарплат, то есть
47 230 гривен на сегодняшний день", ‒ отметил политик.
Виктор Медведчук также уверен: "зарплаты
чиновников в сотни тысяч, а порой и миллионы гривен ‒ это изощренное
издевательство над простыми украинцами, которые получают в сотни раз меньше".
"Это коррупция в чистом виде,
использование своего служебного положения в целях личного обогащения. Эти
решения принимались представителями власти в рамках системы круговой
поруки", ‒ подчеркнул парламентарий.
По его словам, те госслужащие, которым эта высокая по меркам Украины зарплата кажется
недостаточной, могут искать возможности для самореализации в частном секторе
или работать над повышением минимальной зарплаты ‒ на благо всех украинцев.
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президента.
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