«Хочет пилить бюджет»: в Раде подловили «слугу» за скандальной перепиской, - СМИ

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В сети появились фото переписки якобы народного депутата Украины от партии
"Слуга народа" Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения
Украины Андрея Семиволоса. Фото переписки опубликовала "Открытая Украина".
Так, человек под именем Андрей Семиволос отмечает в переписке, что некий Миша намерен "в наглую делить бюджет". Издание предполагает, что имеется в виду нардеп, глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, являющийся также основателем клиники "Борис". В свою очередь, якобы Павлиш советует Семиволосу не выполнять "бредовые команды" и "включать дурака". На что Семиволос ему отвечает: "если хочу усидеть в кресле" – нужно выполнять.
Напомним, ранее в СМИ уже появилась информация о том, что якобы нардеп Павлиш во
время обсуждения вопроса рынка земли рассматривал в сессионной зале полуголые
женские ягодицы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Елизовета Ясько заявила о
том, что ей не нравятся "прицелы" фотокамер во время работы депутатов
в парламенте. На комментарий журналиста о том, что подобная "слежка"
помогала предупредить какие-то незаконные действия парламентариев, Ясько
ответила, что это "личная ответственность каждого".
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