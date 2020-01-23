«Хочет пилить бюджет»: в Раде подловили «слугу» за скандальной перепиской, - СМИ

В сети появились фото переписки якобы народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Украины Андрея Семиволоса. Фото переписки опубликовала "Открытая Украина".

Так, человек под именем Андрей Семиволос отмечает в переписке, что некий Миша намерен "в наглую делить бюджет". Издание предполагает, что имеется в виду нардеп, глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, являющийся также основателем клиники "Борис". В свою очередь, якобы Павлиш советует Семиволосу не выполнять "бредовые команды" и "включать дурака". На что Семиволос ему отвечает: "если хочу усидеть в кресле" – нужно выполнять.





Напомним, ранее в СМИ уже появилась информация о том, что якобы нардеп Павлиш во время обсуждения вопроса рынка земли рассматривал в сессионной зале полуголые женские ягодицы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Елизовета Ясько заявила о том, что ей не нравятся "прицелы" фотокамер во время работы депутатов в парламенте. На комментарий журналиста о том, что подобная "слежка" помогала предупредить какие-то незаконные действия парламентариев, Ясько ответила, что это "личная ответственность каждого".

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