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Рейтинг лжецов и правдолюбов нового парламента: кто из депутатов больше всего манипулирует

Аналитики определили лидером по манипуляциям – Рабиновича, а правдивые утверждения чаще всего фиксировали у Разумкова

сегодня, 09:41
Автор:

• Таисия Ерохина

В 2019 году наиболее правдивыми оказались высказывания главы Верховной Рады Украины, нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Разумкова (64% правды), нардепа от "Евросолидарности" Артура Герасимова (61%) и члена партии "Батькивщина" Сергея Власенко (53%). Об этом говорится в исследовании на сайте Voxukraine.

А вот самыми большими лжецами и манипуляторами определены представители политсилы "ОПЗЖ" Вадим Рабинович (только 3% правды), Нестор Шуфрич (11%) и Александр Качный (14%).

При этом, меньше всего фактологических цитат за время проверки увидели у Анны Скороход, хотя она на 6-м месте среди правдивых политиков  и в тройке лидеров среди манипуляторов-депутатов.

Всего в рейтинг попали 16 политиков. Наиболее разговорчивыми указаны Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Однако именно эти политики много манипулируют и лгут, в то время как и говорят правду. Президент Украины Владимир Зеленский занял четвертое место по правдивости, однако у него также зафиксировали манипуляции, ложные сообщения и немало преувеличений.

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А вот среди тем, которые чаще всего становились полем для манипуляций, отмечены вопросы открытия рынка земли, энергетики и цены на газ для населения, госбюджета-2020.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ЦИК вернула партиям в Раде все деньги, потраченные на выборы.


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Источник: https://voxukraine.org/uk/rejting-manipulyatoriv-ta-brehuniv-perezavantazhennya/
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