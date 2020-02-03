Зеленский призвал Раду разобраться с депутатами и «ворами в законе»

Президент Владимир Зеленский потребовал от Верховной Рады на текущей пленарной неделе рассмотреть ряд законопроектов, в частности о сокращении количества нардепов и "ворах в законе". Об этом заявил представитель главы государства в парламенте, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает "РБК-Украина".



"Президент Украины просит на этой пленарной неделе рассмотреть включенные в предварительный план работы расписания ВРУ законопроект "О ворах в законе"... Во-вторых, изменения в закон "О гражданстве", который нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев. Далее - это изменения в Конституцию, касающиеся сокращения Верховной Рады до 300 народных депутатов", - сказал он.



Кроме того, по словам Стефанчука, президент призвал ратифицировать второй протокол относительно защиты культурного наследия на оккупированных территориях.



Как сообщал сайт "Комментарии", в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий внесение изменений в некоторые пункты Уголовного кодекса Украины. Правки будут касаться определения "вор в законе".



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