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Зеленский призвал Раду разобраться с депутатами и «ворами в законе»

Также Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о гражданстве

сегодня, 13:26
Автор:

• Мария Чиренко

Зеленский призвал Раду разобраться с депутатами и «ворами в законе»

Президент Владимир Зеленский потребовал от  Верховной Рады на текущей пленарной неделе рассмотреть ряд законопроектов, в частности о сокращении количества нардепов и "ворах в законе". Об этом заявил представитель главы государства в парламенте, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает "РБК-Украина".

"Президент Украины просит на этой пленарной неделе рассмотреть включенные в предварительный план работы расписания ВРУ законопроект "О ворах в законе"... Во-вторых, изменения в закон "О гражданстве", который нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев. Далее - это изменения в Конституцию, касающиеся сокращения Верховной Рады до 300 народных депутатов", - сказал он.

Кроме того, по словам Стефанчука, президент призвал ратифицировать второй протокол относительно защиты культурного наследия на оккупированных территориях.

Как сообщал сайт "Комментарии", в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий внесение изменений в некоторые пункты Уголовного кодекса Украины. Правки будут касаться определения "вор в законе".


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/prezident-prosit-radu-okonchatelno-prinyat-1580725484.html
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