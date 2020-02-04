Верховная Рада переходит на электронный документооборот

В парламенте Украины начался переходный период, в течение которого будут действовать как бумажная, так и электронная форма документов. Соответствующий закон № 469-IX вступил в действие с 4 февраля.

Переходный период, в рамках которого будут действовать обе формы документов продлится до 1 сентября текущего года. После этого в Верховной Раде будет действовать электронная документация. Отмечается, что в парламенте будет действовать единая система и база данных, которая содержит нормативно правовую информацию по действующему законодательству.

Отсрочить введение электронного документооборота депутаты решили 16 января, когда проголосовали за законопроект во втором чтении и в целом. Документ внес изменения в регламент, который определял термин "письменной формы". Закон также гарантирует гражданам бесплатный и свободный доступ к базе документов.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №2492, который предусматривает отсрочку окончательного перехода на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года.

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