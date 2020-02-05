Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 05.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада «Слуги» в Раде назвали максимально возможный доход для министров
НОВОСТИ Все новости

«Слуги» в Раде назвали максимально возможный доход для министров

Нардеп Александр Корниенко предложил привязать зарплаты министров к среднему показателю по Украине

сегодня, 12:22
Автор:

• Мария Чиренко

«Слуги» в Раде назвали максимально возможный доход для министров

Доход министров, включая зарплату и премию, не должен превышать 100 тыс грн. Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко, передает "РБК-Украина".

"Та позиция, которая озвучена, что в среднем в 3-5 раз больше средней зарплаты по стране, это тоже нормально. У нас средняя зарплата около 10 тыс. гривен, от 10 до 11-ти сейчас колеблется. Поэтому зарплата чиновника 30-35 тыс. гривен - это адекватная зарплата. Премия в размере одного оклада. То есть это может быть вместе 60 тыс., но фактически не более 100 тыс. грн", - пояснил нардеп.

По словам Корниенко, средняя зарплата народного депутата составляет около 40 тыс. грн.

"У депутатов, у которых научные звания, чуть больше. Но у нас у рядовых депутатов нет званий. У меня меньше, у главы комитета больше. Соответственно, если министры будут получать зарплаты в том же диапазоне - 40-50 тыс., то это будет более точно и приемлемо", - добавил нардеп.

Как сообщал сайт "Комментарии", премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров принял решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rade-nazvali-maksimalnuyu-premiyu-ministrov-1580895146.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...