«Слуги» в Раде назвали максимально возможный доход для министров

Доход министров, включая зарплату и премию, не должен превышать 100 тыс грн. Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко, передает "РБК-Украина".



"Та позиция, которая озвучена, что в среднем в 3-5 раз больше средней зарплаты по стране, это тоже нормально. У нас средняя зарплата около 10 тыс. гривен, от 10 до 11-ти сейчас колеблется. Поэтому зарплата чиновника 30-35 тыс. гривен - это адекватная зарплата. Премия в размере одного оклада. То есть это может быть вместе 60 тыс., но фактически не более 100 тыс. грн", - пояснил нардеп.



По словам Корниенко, средняя зарплата народного депутата составляет около 40 тыс. грн.



"У депутатов, у которых научные звания, чуть больше. Но у нас у рядовых депутатов нет званий. У меня меньше, у главы комитета больше. Соответственно, если министры будут получать зарплаты в том же диапазоне - 40-50 тыс., то это будет более точно и приемлемо", - добавил нардеп.



Как сообщал сайт "Комментарии", премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров принял решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!