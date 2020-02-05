В кабинеты Разумкова и министров запретили заходить с телефоном после скандальной «прослушки Гончарука»

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В Кабинете
министров и Верховной Раде после скандала из-за слитой в сеть "прослушки
Гончарука" запрещают заходить посетителям с телефонами к министрам или же спикеру
ВР Дмитрию Разумкову. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид
Арахамия, пишут "Буквы".
Наделавшая
шуму запись "прослушки" заседания представителей Кабмина и Нацбанка показала
необходимость усилить меры безопасности в Кабмине и парламенте.
"После
этого сильно ужесточилась тема охраны, и к Разумкову уже с телефоном не
зайдешь. Также и по Кабмину и министрам. Это не очень удобно: если заседание по
полтора часа, то потом выходишь, а у тебя 100 пропущенных звонков", – сообщил
Арахамия.
А
вот найден ли тот, кто слил в сеть записи, и как добыли компромат – Арахамии еще
неизвестно. По его мнению, вероятнее всего записи делал кто-то из участников
встречи. Правда, это только личное предположение "слуги".
"Кабинеты
проверили (на предмет прослушки), в кабинетах ничего нет", – добавил Арахамия.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что инженер скрытно прослушивал судебную администрацию несколько месяцев в Киевской области. Делал он это с помощью вредоносного софта.
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