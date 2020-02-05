В кабинеты Разумкова и министров запретили заходить с телефоном после скандальной «прослушки Гончарука»

В Кабинете министров и Верховной Раде после скандала из-за слитой в сеть "прослушки Гончарука" запрещают заходить посетителям с телефонами к министрам или же спикеру ВР Дмитрию Разумкову. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишут "Буквы".

Наделавшая шуму запись "прослушки" заседания представителей Кабмина и Нацбанка показала необходимость усилить меры безопасности в Кабмине и парламенте.

"После этого сильно ужесточилась тема охраны, и к Разумкову уже с телефоном не зайдешь. Также и по Кабмину и министрам. Это не очень удобно: если заседание по полтора часа, то потом выходишь, а у тебя 100 пропущенных звонков", – сообщил Арахамия.

А вот найден ли тот, кто слил в сеть записи, и как добыли компромат – Арахамии еще неизвестно. По его мнению, вероятнее всего записи делал кто-то из участников встречи. Правда, это только личное предположение "слуги".

"Кабинеты проверили (на предмет прослушки), в кабинетах ничего нет", – добавил Арахамия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что инженер скрытно прослушивал судебную администрацию несколько месяцев в Киевской области. Делал он это с помощью вредоносного софта.

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