Инженер скрытно прослушивал судебную администрацию

Киевский сотрудник отдела государственного предприятия в течение трех месяцев незаконно прослушивал Судебную администрацию. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В 2018 году инженер загрузил на несколько ноутбуков, которые использовались для настройки компьютеров Государственной судебной администрации вредоносное программное обеспечение. Указанные программы около трех месяцев осуществляли негласную аудиофиксацию происходящего в администрации.

В данный момент прокуратура направила обвинительный акт в Печерский районный суд Киева. В случае признания вины инженеру грозит до 4-х лет лишения свободы.





Как сообщал портал "Комментарии", народные депутаты от партии "Слуга народа" обратились к сотрудникам Службы безопасности Украины, чтобы те проверили факты недавно опубликованных в сети записей якобы "прослушки" на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.

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