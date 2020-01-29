Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 29.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Инженер скрытно прослушивал судебную администрацию
НОВОСТИ Все новости

Инженер скрытно прослушивал судебную администрацию

Технический работник прослушивал помещение с помощью вредоносного софта

сегодня, 16:43
Автор:

• Сергей Медведев

Киевский сотрудник отдела государственного предприятия в течение трех месяцев незаконно прослушивал Судебную администрацию. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В 2018 году инженер загрузил на несколько ноутбуков, которые использовались для настройки компьютеров Государственной судебной администрации вредоносное программное обеспечение. Указанные программы около трех месяцев осуществляли негласную аудиофиксацию происходящего в администрации.

 В данный момент прокуратура направила обвинительный акт в Печерский районный суд Киева. В случае признания вины инженеру грозит до 4-х лет лишения свободы.


Как сообщал портал "Комментарии", народные депутаты от партии "Слуга народа" обратились к сотрудникам Службы безопасности Украины, чтобы те проверили факты недавно опубликованных в сети записей якобы "прослушки" на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...