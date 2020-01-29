Инженер скрытно прослушивал судебную администрацию

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
Киевский сотрудник отдела государственного предприятия в течение трех месяцев незаконно прослушивал Судебную администрацию. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В 2018 году инженер загрузил на несколько ноутбуков, которые использовались для настройки компьютеров Государственной судебной администрации вредоносное программное обеспечение. Указанные программы около трех месяцев осуществляли негласную аудиофиксацию происходящего в администрации.
В данный момент прокуратура направила обвинительный акт в Печерский районный суд Киева. В случае признания вины инженеру грозит до 4-х лет лишения свободы.
Как сообщал портал "Комментарии", народные депутаты от партии "Слуга народа" обратились к сотрудникам Службы безопасности Украины, чтобы те проверили факты недавно опубликованных в сети записей якобы "прослушки" на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости