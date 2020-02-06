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Депутаты разблокировали законопроект об образовании

Теперь законопроект о полном общем среднем образовании может быть подписан спикером и президентом

сегодня, 12:15
Автор:

• Сергей Медведев

Депутаты разблокировали законопроект об образовании

Депутаты Верховной Рады Украины разблокировали подписание законопроекта о полном среднем образовании.

Проект постановления №0901-П "Об отмене решения Верховной рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта ЗУ "О полном общем среднем образовании" не набрал нужного количества голосов — его поддержали только 58 нардепов. Таким образом, теперь законопроект "О полном общем среднем образовании" могут подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и президент Зеленский, после чего закон вступит в силу.

Напомним, что данный законопроект был принят 16 января. Тогда он набрал 327 голосов.

Как сообщал портал "Комментарии", новый закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-razblokirovala-podpisanie-zakona-obshchem-1580982916.html
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