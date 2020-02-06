Журналисты уличили «слугу народа» в «двойной жизни»: бизнес-переписка нардепа Марченко

Во время заседания Рады журналисты узнали о том, что якобы нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам регламента и депутатской этики Людмила Марченко продолжает заниматься бизнесом, хотя депутатам запрещено вести коммерческую деятельность, согласно Конституции Украины. Об этом пишет ТК Media, публикуя соответствующую переписку.

Так, на кадрах переписки нардепа есть информация об оплате коммунальных услуг тернопольского ресторана "Бограч", а также обсуждение рабочих вопросов с одним из сотрудников заведения. В списке чатов есть такие: "Бограч - КАСА", "Показники - Бограч". Издание сообщает, что эти факты могут свидетельствовать о том, что Марченко – являясь нардепом – продолжает управлять заведением и получать прибыль от коммеческой деятельности.

В одной из переписок якобы нардеп пишет следующее: "Настюш, я депутат. Я не провожу никакой коммерческой деятельности. ФОП Марченко Иван. Согласно закону все делаем. Я сейчас оплачу, чтоб ты еще раз не ехала, а ты перезвони и скажи, чтоб закрыли плательщика Ивана".

По данным журналистов, Иваном, о котором идет речь, может быть супруг парламентария. Сообщается, что Марченко провела оплату по коммунальным счетам ресторана на сумму более 10 тысяч грн. Отмечается, что ранее у "слуги" был открыт ФОП, занимающийся "деятельностью услуг ресторанов". Но 5 августа, после избрания народным депутатом, Марченко его закрыла.

Ранее "Комментарии" писали, что журналисты засекли за перепиской о внешности Юлии Тимошенко одного из представителей фракции "Слуга народа".



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