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Пока Тимошенко вещала с трибуны Рады, «слуга народа» обсуждал ее «пластику» в переписке с женой, - СМИ

Журналисты засняли, как якобы «слуга народа» Александр Кабанов переписывается во время заседания о внешности Юлии Тимошенко

сегодня, 13:06
Автор:

• Таисия Ерохина

Пока Тимошенко вещала с трибуны Рады, «слуга народа» обсуждал ее «пластику» в переписке с женой, - СМИ

В сети опубликована "порция" свежей переписки нардепов во время заседаний Верховной Рады. Так, якобы народный депутат от партии "Слуга Народа" Александр Кабанов обсуждал в мессенджере со своей женой преобразившийся внешний вид нардепа Юлии Тимошенко, ВО "Батькивщина". Видео обнародовало TK Media.



Сообщается, что Кабанов переписывается со своей супругой во время заседания депутатов. И пока Тимошенко выступает за трибуной парламента – "слуга" заметил у нее "свежую пластику". На вопрос Яны (по данным медиа – жены Кабанова), "слуга народа" заявил так: "А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой", а затем добавил - "Хороша".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что журналисты обнародовали видео якобы переписки политиков Ильи Кивы и российского депутата Владимира Жириновского, где обсуждается возможность "наладить взаимоотношения" между странами. На видео якобы Кива печатает сообщение, содержащее ненормативную лексику: "В Раду пришел гом**-премьер со своим п****ским правительством, страну с*** прос*али и с этими п****ами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету". Позже Кива прокомментировал переписку с Жириновским и пошутил, что "это был Дед Мороз".


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Источник: https://tk.media/news/deputat-ot-slugi-naroda-obsuzhdaet-svezhuyu-plastiku-yulii-timoshenko-perepiska-2020-02-05
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