Пока Тимошенко вещала с трибуны Рады, «слуга народа» обсуждал ее «пластику» в переписке с женой, - СМИ

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В сети опубликована "порция" свежей переписки нардепов во время заседаний Верховной Рады. Так, якобы народный депутат от партии "Слуга Народа" Александр Кабанов обсуждал в мессенджере со своей женой преобразившийся внешний вид нардепа Юлии Тимошенко, ВО "Батькивщина". Видео обнародовало TK Media.
Сообщается, что Кабанов переписывается со своей супругой во время заседания депутатов. И пока Тимошенко выступает за трибуной парламента – "слуга" заметил у нее "свежую пластику". На вопрос Яны (по данным медиа – жены Кабанова), "слуга народа" заявил так: "А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой", а затем добавил - "Хороша".
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, что журналисты обнародовали видео якобы переписки
политиков Ильи Кивы и российского депутата Владимира Жириновского, где
обсуждается возможность "наладить взаимоотношения" между странами. На видео якобы Кива печатает сообщение, содержащее ненормативную лексику: "В
Раду пришел гом**-премьер со своим п****ским правительством, страну с***
прос*али и с этими п****ами шансов восстановить экономику и взаимоотношения
нету". Позже Кива прокомментировал переписку с Жириновским и пошутил, что "это
был Дед Мороз".
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