«За клоуна вы сейчас п***ы получите!»: видео перепалки нардепов из "Слуги народа" и "Батькивщины"

Сегодня в Верховной Раде заседание проходит неспокойно, с потасовками и бурными эмоциями. Правда, не все эти действия спровоцированы обсуждением законопроектов. Так, в сеть попала словесная перепалка двух нардепов, содержащая нецензурные выражения и оскорбления. Видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Роман Малко.

На видеофрагменте нардепы, похожие на представителя фракции "Слуга народа" Максима Ткаченко и члена ВО "Батькивщина" Алексея Кучеренко, общаются "очень вежливо".

"Ваше время вышло. Едьте в санаторий. Едьте в Трускавец", - обращается к коллеге "слуга".

"Я с вами не разговариваю. Вы – клоуны малолетние", - отвечает нардепу парламентарий из "Батькивщины".

На что "слуга" парирует следующее: "А за клоуна вы сейчас п***ы получите! Вы поняли? За клоуна!".

Позже видео появилось и на канале Кучеренко в Youtube.





Ранее портал "Комментарии" писал, что в Раде сегодня произошла потасовка между ОПЗЖ, "Слугами народа" и "Батькивщиной" в ходе рассмотрения закона о рынке земли. Так, фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" хотели заблокировать трибуну и президиум Рады, в результате чего произошла потасовка со "Слугами народа". В итоге, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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