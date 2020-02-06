«За клоуна вы сейчас п***ы получите!»: видео перепалки нардепов из "Слуги народа" и "Батькивщины"

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Сегодня
в Верховной Раде заседание проходит неспокойно, с потасовками и бурными
эмоциями. Правда, не все эти действия спровоцированы обсуждением
законопроектов. Так, в сеть попала словесная перепалка двух нардепов,
содержащая нецензурные выражения и оскорбления. Видео опубликовал на своей
странице в Facebook журналист Роман Малко.
На
видеофрагменте нардепы, похожие на представителя фракции "Слуга народа" Максима
Ткаченко и члена ВО "Батькивщина" Алексея Кучеренко, общаются "очень вежливо".
"Ваше
время вышло. Едьте в санаторий. Едьте в Трускавец", - обращается к коллеге "слуга".
"Я
с вами не разговариваю. Вы – клоуны малолетние", - отвечает нардепу парламентарий
из "Батькивщины".
На
что "слуга" парирует следующее: "А за клоуна вы сейчас п***ы получите! Вы
поняли? За клоуна!".
Позже видео появилось и на канале Кучеренко в Youtube.
Ранее
портал "Комментарии" писал, что в Раде сегодня произошла потасовка между ОПЗЖ,
"Слугами народа" и "Батькивщиной" в ходе рассмотрения
закона о рынке земли. Так, фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная
платформа - За жизнь" хотели заблокировать трибуну и президиум Рады, в
результате чего произошла потасовка со "Слугами народа". В итоге, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера парламента Дмитрия Разумкова.
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