В Раде произошла потасовка, Тимошенко заняла место Разумкова

Сегодня в парламенте рассматривают закон о рынке земли, и из-за разногласий у депутатов традиционно произошла потасовка. Об этом на странице в Facebook написала журналист Татьяна Николаенко.

По ее словам, фракции “Батьківщина” и "Оппозиционная платформа — За жизнь" хотели заблокировать трибуну и президиум Рады, в результате чего произошла потасовка со "Слугами народа". В результате лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко заняла место спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Несмотря на инцидент, первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук объявил о завершении перерыва и продолжил заседание.

В то же время, депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" заблокировали трибуну Рады.

Как сообщало издание "Комментарии", 6 февраля народные избранники готовы работать до упора, чтобы принять закон о рынке земли, ориентировочно голосование продлится до 4 утра пятницы.

Напомним, что эксперты рассказали, какие важные законы могут принять на третьей сессии. В топе, конечно же, и закон об открытии рынка земли.

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