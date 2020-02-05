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Нардепы проведут в Раде «всенощную»

Депутаты будут рассматривать в Раде до утра законопроект о рынке земли

сегодня, 13:12
Автор:

• Наталья Шевченко

Нардепы проведут в Раде «всенощную»

Парламент завтра приступит к рассмотрению нашумевшего законопроекта №2178-10, который снимает запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Работать народные избранники готовы  до упора, ориентировочно голосование продлится до 4 утра пятницы. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Эспрессо".

По его словам, депутаты готовы "голосовать за землю", но сколько на это потребуется времени не известно. "Прогнозирую, что голосование закончится где-то к 3-4 часам утра, это можно назвать будет "земельная ночь", - сказал политик.

Глава фракции отметил, что народные избранники точно не успеют проголосовать за один день, а также не исключил блокирование трибуны и митинги.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект о рынке земли в первом чтении. "За" проголосовали 240 народных депутатов: 227 — от "Слуги народа" и 13 внефракционных.

Как сообщал сайт "Комментарии", депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что на сегодня законопроект о рынке земли слишком "сырой" и нуждается в доработке. В частности, речь идет о норме, которая позволяет приобрести "в одни руки" до 200 тыс. га земли.


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Источник: https://espreso.tv/news/2020/02/04/ukhvalyty_zakon_pro_zemlyu_za_odyn_den_deputaty_ne_vstygnut_arakhamiya
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