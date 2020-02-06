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Зеленский просил нардепов разобраться с продажей земли за два дня, - источник

Дмитрий Разумков заявил, что принятие закона о рынке земли в этот срок будет зависеть от количества правок

сегодня, 15:04
Автор:

• Мария Чиренко

Зеленский просил нардепов разобраться с продажей земли за два дня, - источник

Президент Владимир Зеленский сегодня, 6 февраля, во время встречи с парламентской фракцией "Слуга народа" призвал принять законопроект о запуске рынка земли до конца текущей пленарной недели. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Верховной Раде.

"Это звучало как пожелание, можно ли это сделать. На что спикер ответил, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале", - сообщил собеседник агентства.

Однако народные депутаты отмечали, что внесено на рассмотрение около 4 тысяч правок к законопроекту, которые рассмотреть за два дня невозможно.

Отметим, народные депутаты продлили пленарное заседание сегодня до 19:30.

Как сообщал сайт "Комментарии", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада будет работать ночью ради принятия закона о рынке земли. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prosil-nardepov-prinyat-zakon-rynke-1580989337.html
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