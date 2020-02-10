Законы от «новых лиц» в Раде: чаще всего инициативы не касаются тематик комитетов

В Комитете избирателей Украины (КИУ) проанализировали, какие законопроекты предлагают на рассмотрение Раде так называемые "новые лицо". Об этом говорится на сайте КИУ.

Сообщается, что довольно часто новоизбранные депутаты становились авторами законопроектов, которые не имели никакого отношение к их образованию, предыдущей профессиональной деятельности или работе в профильных комитетах парламента. Так, украинский спортсмен, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк является членом комитета по вопросам молодежи и спорта. Однако участие взял в подготовке законопроектов относительно Бюджетного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. "Слуга народа" Евгений Брагар, который попал в "собачье-коммунальный" скандал, находится в составе комитета по вопросам свободы слова, но не подал ни одного проекта закона на эту тематику. Все 10 законопроектов депутата касаются других вопросов, к примеру, противоминной деятельности или налогов. Коллега "слуги", ресторатор Николай Тищенко стал соавтором законопроектов относительно пенсионного обеспечение граждан, Земельного кодекса и особенностей государственной политики на временно оккупированных территориях. В прошлом свадебный фотограф Сергей Штепа предложил ряд изменений в Налоговый, Таможенный и Уголовный кодексы. При этом депутат является членом комитета по цифровой трансформации. Участник "Квартала-95" Юрий Корявченков также подавал наработки по кодексу налогов, а еще стал соавтором закона о столице. Кроме этого, инициировал ряд законопроектов в сфере охраны здоровья. Святослав Юраш, один из учредителей МФО "Ценности. Достоинства. Семья", предлагал изменения в законы относительно внутреннего водного транспорта, налогов, "ФОПов", профсоюзов. Нардеп Максим Бужанский хочет изменить закон "Об образовании" относительно соответствия тестов ВНО образовательным программам,также зарегистрировал проект закона об отмене закона о люстрации, а еще предложил изменения относительно учета природного газа, обучения государственным языка в учреждениях образования и о "предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма".

Председатель КИУ Алексей Кошель предполагает, что "новенькие" часто только ставят свои подписи под законопроектами авторства других парламентариев.

"Фактически сейчас в Раде сформировалась категория "парламентских гениев", которые, если оценивать их законопроектную работу, одинаково хорошо разбираются как в вопросах финансовой политики, так и в тонкостях ведения противоминной деятельности или специфики работы водного транспорта", - заявил Кошель.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты дали прогноз относительно того, будет ли принят закон о рынке земли.

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