Три депутата получили право ознакомиться с материалами по обыскам на телеканале "1+1"

Три народных депутата Украины получили полномочия ознакомиться с материалами производства, в рамках которого проводились обыски в помещениях телеканала "1+1". Соответствующая информация размещена на сайте информационного управления Аппарата ВРУ.

Для того, чтобы избежать конфликта интересов, почетный президент медиахолдинга Александр Ткаченко, как глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, передал право ведения заседания заму Никите Потураеву. Замглавы СБУ Владимир Горбенко, который присутствовал на заседании комитета подчеркнул, что обыски были законными и проводились по решению суда.

"Следственные действия не касались представителей медиа - по этому делу проводились также обыски у представителей Кабинета министров Украины и других государственных органов", - сказал замглавы СБУ.

По результату заседания, члены комитета уполномочили трех нардепов ознакомиться с материалами дела. В тройку вошли Владимир Вятрович, Ренат Кузьмин и Никита Потураев.

Следующее заседание комитета запланировано на 12 февраля.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Зеленский прокомментировал обыски на телеканале "1+1".

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