Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 11.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада Три депутата получили право ознакомиться с материалами по обыскам на телеканале "1+1"
НОВОСТИ Все новости

Три депутата получили право ознакомиться с материалами по обыскам на телеканале "1+1"

В СБУ утверждают, что обыски были законными

сегодня, 12:10
Автор:

• Сергей Медведев

Три депутата получили право ознакомиться с материалами по обыскам на телеканале "1+1"

Три народных депутата Украины получили полномочия ознакомиться с материалами производства, в рамках которого проводились обыски в помещениях телеканала "1+1". Соответствующая информация размещена на сайте информационного управления Аппарата ВРУ.

Для того, чтобы избежать конфликта интересов, почетный президент медиахолдинга Александр Ткаченко, как глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, передал право ведения заседания заму Никите Потураеву. Замглавы СБУ Владимир Горбенко, который присутствовал на заседании комитета подчеркнул, что обыски были законными и проводились по решению суда.

"Следственные действия не касались представителей медиа - по этому делу проводились также обыски у представителей Кабинета министров Украины и других государственных органов", - сказал замглавы СБУ.

По результату заседания, члены комитета уполномочили трех нардепов ознакомиться с материалами дела. В тройку вошли Владимир Вятрович, Ренат Кузьмин и Никита Потураев.

Следующее заседание комитета запланировано на 12 февраля.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Зеленский прокомментировал обыски на телеканале "1+1".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/188597.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...