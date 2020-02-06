"Зеленский сочувствует": президент прокомментировал обыски на 1+1

После сегодняшнего посещения шахты "Межиричанская" о Львовской области, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему очень жаль, что у журналистов редакции "1+1" прошли обыски, однако повлиять на это он никак не может. Об этом передает 24 канал.

Зеленский отметил, что причиной обысков, согласно информации, которую он получил по данному вопросу, как и все граждане Украины из СМИ, является возможное установление "прослушки" на режимных объектах.

"Я знаю такую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что на режимном объекте - это кабинет премьер-министра - была запись", - подчеркнул глава государства.

Также он отметил, что эти записи могли продать. Кроме того, Зеленский указал, что такие обыски проводились не только у журналистов, но и в Управлении государственной охраны.

" Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что уже нашли, кто это в Интернет выбросил ", - отметил президент.

Несмотря на то, что журналисты написали ему письмо с просьбой помочь, Зеленский подчеркнул, что в следствие вмешиваться не собирается.



"Мне очень жаль, но я не могу вмешиваться в следственные действия - это уже перебор", - резюмировал гарант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале года в Верховной Раде произошел крупный скандал, когда в сети появилась запись разговора из кабинета главы правительства Алексея Гончарука.

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