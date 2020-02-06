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"Зеленский сочувствует": президент прокомментировал обыски на 1+1

Глава государства выразил сочувствие журналистам канала "1+1", но ничем помочь не может в данном случае

сегодня, 18:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Зеленский сочувствует": президент прокомментировал обыски на 1+1

После сегодняшнего посещения шахты "Межиричанская" о Львовской области, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему очень жаль, что у журналистов редакции "1+1" прошли обыски, однако повлиять на это он никак не может. Об этом передает 24 канал.

Зеленский отметил, что причиной обысков, согласно информации, которую он получил по данному вопросу, как и все граждане Украины из СМИ, является возможное установление "прослушки" на режимных объектах. 

"Я знаю такую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что на режимном объекте - это кабинет премьер-министра  - была запись", - подчеркнул глава государства.

Также он отметил, что эти записи могли продать. Кроме того, Зеленский указал, что такие  обыски проводились не только у журналистов, но и в Управлении государственной охраны.

" Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что уже нашли, кто это в Интернет выбросил ", - отметил президент.

Несмотря на то, что журналисты написали ему письмо с просьбой помочь, Зеленский подчеркнул, что в следствие  вмешиваться не собирается.

"Мне очень жаль, но я не могу вмешиваться в следственные действия - это уже перебор", - резюмировал гарант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале года в Верховной Раде произошел крупный скандал, когда в сети появилась запись разговора из кабинета главы правительства Алексея Гончарука.


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Источник: https://24tv.ua/prezident_ne_dopomozhe_yak_zelenskiy_vidreaguvav_na_obshuki_v_11_n1276603
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