В парламент проходят четыре партии – западные социологи

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, которое было проведено в феврале, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего президента Украины "Слуга народа" (38,1%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (16,8%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, Сергея Таруты и Валентина Наливайченко (10,8%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,6%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, союз правых сил в составе ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" (Олег Тягнибок, Андрей Билецкий и Дмитрий Ярош) - 4,1%, "Голос" Святослава Вакарчука (3,9%), Партия Шария (3,6%), "Сила и Честь" Игоря Смешко (3,0%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,3%), Аграрная партия Украины Михаила Поплавского (1,8%), "Оппозиционный блок" Евгения Мураева и Александра Вилкула (1,7%) и дугие имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Результаты исследования представлены в таблице.

Ответы на вопрос "В какой мере вы доверяете следующим государственным институтам и должностным лицам?" распределились следующим образом:

Наиболее оппозиционными партиями в отношении действующей власти респонденты назвали "Оппозиционную платформу – За жизнь" и ВО "Батькивщина", которые значительно опередили другие политические силы в Украине:

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина на протяжении 3-8 февраля 2020 года. Метод опроса – комбинированные интервью. Общее количество респондентов – 2,004 человека. Вероятная погрешность – 2,2%.

Ранее "Комментарии" писали, что опрос показал, что россияне хуже относятся к Украине, чем украинцы к России.

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