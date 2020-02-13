Россияне хуже относятся к Украине, чем украинцы к России – опрос

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Российской Федерации относятся к Украине хуже, чем украинцы к России. Об этом
свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра" (РФ) и Киевского международного
института социологии.
Так, очень хорошее отношение к Украине отметили у 6% опрошенных россиян, в основном хорошее – 36%, в основном плохое – 27%, очень плохое – 20% и затруднились дать ответ – 11%. Тогда как индекс отношения украинцев к РФ, в сравнении с показателями российских социологов, более высок. Так, очень хорошо относятся к РФ 14% опрошенных украинцев, в основном хорошо – 35%, в основном плохо – 20%, очень плохо – 19% и не смогли ответить – 12%.
Кроме
того, социологи поинтересовались у россиян мнением о том, как стоит строить
отношения между странами-соседками. Так, 26% участников опроса считают, что отношения
РФ с Украиной должны быть такими же, как и с другими странами, то есть,
предполагают закрытые границы, визы, таможни. Большинство, 56%, ответили так: "Россия
и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с
открытыми границами, без виз и таможен". Еще 15% не против объединения стран в
одну. И 3% - с ответом не определились.
Ранее
портал "Комментарии" писал, что уровень доверия россиян к Путину снизился до
минимума за последние годы, о чем свидетельствует результат опроса.
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