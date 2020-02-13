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Россияне хуже относятся к Украине, чем украинцы к России – опрос

Более 50% опрошенных россиян считают, что Украина и РФ должны быть независимыми, но дружественными странами

сегодня, 14:55
Автор:

• Таисия Ерохина

Россияне хуже относятся к Украине, чем украинцы к России – опрос

Жители Российской Федерации относятся к Украине хуже, чем украинцы к России. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра" (РФ) и Киевского международного института социологии.

Так, очень хорошее отношение к Украине отметили у 6% опрошенных россиян, в основном хорошее – 36%, в основном плохое – 27%, очень плохое – 20% и затруднились дать ответ – 11%. Тогда как индекс отношения украинцев к РФ, в сравнении с показателями российских социологов, более высок. Так, очень хорошо относятся к РФ 14% опрошенных украинцев, в основном хорошо – 35%, в основном плохо – 20%, очень плохо – 19% и не смогли ответить – 12%.

Кроме того, социологи поинтересовались у россиян мнением о том, как стоит строить отношения между странами-соседками. Так, 26% участников опроса считают, что отношения РФ с Украиной должны быть такими же, как и с другими странами, то есть, предполагают закрытые границы, визы, таможни. Большинство, 56%, ответили так: "Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен". Еще 15% не против объединения стран в одну. И 3% - с ответом не определились.

Ранее портал "Комментарии" писал, что уровень доверия россиян к Путину снизился до минимума за последние годы, о чем свидетельствует результат опроса.


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Источник: https://www.levada.ru/2020/02/13/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-7/
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