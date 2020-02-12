Доверие россиян к Путину упало до минимума – опрос

В России доверие населения к президенту Владимиру Путину за последние два года уменьшилось почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные аналитиков "Левада-Центра".

Так, опрос, проведенный 23-29 января этого года, показал доверие жителей к российскому лидеру на уровне 35%, что на 4% меньше, чем в сентябре 2019-го. Тогда как в 2017 году– показатель достигал 59%. При этом, в списке политиков, которым больше всего доверяют россияне, также есть: Сергей Шойгу (19%), Сергей Лавров (17%), Владимир Жириновский (14%), Геннадий Зюганов (7%), Дмитрий Медведев (5%), Алексей Навальный (3%) и другие. А вот никому не доверяют 22% опрошенных. На вопрос "кому больше всего не доверяете" - лидерство держат Медведев (27%), Жириновский (16%), Путин (12%), Зюганов (11%).

Ранее "Комментарии" рассказали, что блогер повесил портрет президента РФ Владимира Путина в лифт одной из многоэтажек Москвы и заснял реакцию жителей дома. На видео можно увидеть, что часто жители смеялись, как только входили в лифт, а одна девушка – в шутку начала молиться портрету. Хотя нередко прозвучали в ролике и нецензурные выражения. "Твою м*ть!.. Ох**нели", - сказал первый вошедший мужчина. Кто-то из людей заподозрил в "глазах Путина" наличие камер, кому-то было "страшно", а одна девушка заявила, что "это худшее, что могло случиться в доме после капремонта!".

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