В Раде рекомендовали уволить Сытника

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение рекомендовать парламенту уволить Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро, сообщает "РБК-Украина".



Данное решение будет передано в Комитет ВР по вопросам регламента.



"Закон о НАБУ четко определяет основания для увольнения директора. Я бы четко просил отличать политическую позицию Рады, которая может дать оценку деятельности директора НАБУ и юридический факт - вопрос увольнения директора НАБУ. Никто не ограничивает право Рады и комитета определить позицию относительно деятельности человека. И в то же время есть четкие ограничения по принятию незаконных решений", - сказал глава правоохранительного Комитета Денис Монастырский.



При этом парламентарий сомневается в законности решения Комитета.



"Моя личная позиция - данное постановление выходит за пределы Конституции и закона. Это наш вопрос оценивать это постановление. Я предлагаю вынести этот вопрос в зал. И пусть зал определяется с поддержкой либо не поддержкой данного постановления", - подчеркнул Монастырский.



Как сообщал сайт "Комментарии", 7 февраля в Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности главы НАБУ.

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