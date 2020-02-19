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В Раде рекомендовали уволить Сытника

Глава профильного Комитета ВР Денис Монастырский сомневается в законности постановления

сегодня, 20:17 209
Автор:

• Мария Чиренко

В Раде рекомендовали уволить Сытника

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение рекомендовать парламенту уволить Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро, сообщает "РБК-Украина".

Данное решение будет передано в Комитет ВР по вопросам регламента.

"Закон о НАБУ четко определяет основания для увольнения директора. Я бы четко просил отличать политическую позицию Рады, которая может дать оценку деятельности директора НАБУ и юридический факт - вопрос увольнения директора НАБУ. Никто не ограничивает право Рады и комитета определить позицию относительно деятельности человека. И в то же время есть четкие ограничения по принятию незаконных решений", - сказал глава правоохранительного Комитета Денис Монастырский.

При этом парламентарий сомневается в законности решения Комитета.

"Моя личная позиция - данное постановление выходит за пределы Конституции и закона. Это наш вопрос оценивать это постановление. Я предлагаю вынести этот вопрос в зал. И пусть зал определяется с поддержкой либо не поддержкой данного постановления", - подчеркнул Монастырский.

Как сообщал сайт "Комментарии", 7 февраля в Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности главы НАБУ.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/komitet-rekomendoval-vynesti-uvolnenie-sytnika-1582131286.html
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