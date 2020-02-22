Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 22.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада Партия «слуг» работает в тени без сотрудников и местных ячеек, - Комитет избирателей
НОВОСТИ Все новости

Партия «слуг» работает в тени без сотрудников и местных ячеек, - Комитет избирателей

Партия «Слуга народа», согласно отчету, потратила на свою деятельность 479 млн грн

сегодня, 19:18
Автор:

• Мария Чиренко

Партия «слуг» работает в тени без сотрудников и местных ячеек, - Комитет избирателей

Согласно отчету партии "Слуга народа" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2019 г., в политсиле нет ни одной региональной организации со статусом юридического лица и нет ни одного сотрудника. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"В соответствии с ним (отчетом) в партии официально не работает ни один работник и нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица. По данным отчета партия вообще потратила 479 млн грн., Однако из них ни одной гривны на заработную плату", - сказано в сообщении.

Также были проанализированы отчеты других парламентских партий. В ВО "Батькивщина" числится 96 работников, а региональных организаций более 600. В  "Европейской солидарности" 39 официальных работников и 29 местных организаций со статусом юрлица. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" 3 официальных сотрудника на 30 региональных ячеек, а в "Голосе" - 6 работников и 13 ячеек.

В Комитете избирателей отмечают, что данные в отчете "Слуги народа" могут свидетельствовать о "тенизации работы" партии власти.

Руководитель КИУ Алексей Кошель предположил, что часть работ в партийных офисах в регионах может выполняться на контрактной основе. Но полноценная деятельность парламентской партии, по его словам, предполагает работу десятков человек в организационной, медийной и других сферах. 

"На практике ситуация с нулями в отчете "Слуги Народа" может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в тени, а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Де факто отчет партии показывает, что "Слуга народа" остается преимущественно виртуальной политической силой", - резюмировал Кошель.

Как сообщал сайт "Комментарии", руководство фракции "Слуга народа" запретило депутатам общаться с российскими СМИ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...