Партия «слуг» работает в тени без сотрудников и местных ячеек, - Комитет избирателей

Согласно отчету партии "Слуга народа" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2019 г., в политсиле нет ни одной региональной организации со статусом юридического лица и нет ни одного сотрудника. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.



"В соответствии с ним (отчетом) в партии официально не работает ни один работник и нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица. По данным отчета партия вообще потратила 479 млн грн., Однако из них ни одной гривны на заработную плату", - сказано в сообщении.



Также были проанализированы отчеты других парламентских партий. В ВО "Батькивщина" числится 96 работников, а региональных организаций более 600. В "Европейской солидарности" 39 официальных работников и 29 местных организаций со статусом юрлица. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" 3 официальных сотрудника на 30 региональных ячеек, а в "Голосе" - 6 работников и 13 ячеек.



В Комитете избирателей отмечают, что данные в отчете "Слуги народа" могут свидетельствовать о "тенизации работы" партии власти.



Руководитель КИУ Алексей Кошель предположил, что часть работ в партийных офисах в регионах может выполняться на контрактной основе. Но полноценная деятельность парламентской партии, по его словам, предполагает работу десятков человек в организационной, медийной и других сферах.



"На практике ситуация с нулями в отчете "Слуги Народа" может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в тени, а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Де факто отчет партии показывает, что "Слуга народа" остается преимущественно виртуальной политической силой", - резюмировал Кошель.



Как сообщал сайт "Комментарии", руководство фракции "Слуга народа" запретило депутатам общаться с российскими СМИ.

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