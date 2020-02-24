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Кнопкодавство в Раде: эксперты рассказали насколько реально привлекать нардепов к ответственности за нарушения

Эксперты рассказали, будут ли в будущем привлекать нардепов за не личное голосование в Раде к уголовной ответственности

сегодня, 14:58
Автор:

• Татьяна Веремеева

Кнопкодавство в Раде: эксперты рассказали насколько реально привлекать нардепов к ответственности за нарушения


Офис Генерального прокурора Украины (ГПУ) начал уголовное производство по факту неоднократного голосования вместо другого народного депутата в Верховной Раде (кнопкодавство) внефракционного мажоритарщика из Закарпатской области Владислава Поляка. Эксперты оценили шансы на привлечение Поляка к реальной ответственности, а также то, может ли это стать нормой касательно всех нардепов-кнопкодавов.

Все ограничится штрафом

Политтехнолог, эксперт Украинского института политики Александр Теплюк напоминает, что 16 января вступил подписанный президентом закон относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях парламента. Он, в частности, предусматривает уголовную ответственность за кнопкодавство.

Вскоре после этого на сайте Офиса ГПУ появилась новость о том, что генпрокурор внес в Единый реестр досудебных расследований ведомость относительно факта неоднократного голосования одним нардепом вместо другого.

"Согласно статье 482/2 Уголовно-процессуального кодекса, только генпрокурор вносит ведомость в реестр о возможном криминальном нарушении депутата, – подчеркивает Теплюк. – А в измененной ст. 47 Регламента ВРУ даже расписана процедура (куда и кем подается заявление в случае выявления данного факта). И она не совсем совпадает с тем, что мы наблюдаем".

Если проследить последние перераспределения сил внутри команды "Слуги народа", то подобные действия генпрокурора могут иметь совсем другое наполнение – и уж точно не желания наказать виновных, считает политтехнолог.

"Думаю, то, что мы наблюдаем сегодня, это желания прокурора показать некую свою силу и нужность, но уже за рингом, – продолжает Теплюк. – Учитывая вышеизложенное, Владислав Поляк получит свой штраф (от 51 тысячи до 85 тысяч гривен) – и на этом все закончится… Хотя может еще, как сейчас все любят, извинится на камеру. Ну, а кнопкодавство будет продолжаться, ведь цена вопроса может превышать во много раз сумму разового похода в ресторан".

Системной борьбы с кнопкодавством не будет

Адвокат Иван Либерман считает, что Поляка смогут привлечь к уголовной ответственности, но только за те правонарушения, которые будут доказаны в период досудебного следствия.

"При этом – лишь при условии, что кнопкодавство произошло после вступления в силу соответствующего закона. То, что было до 16 января, не подпадают под эту норму", – подчеркивает эксперт.

Системной борьба с кнопкодавством станет лишь тогда, когда на то будет политическая воля – и руководства страны, и всех фракций, уверен Либерман.

Борьба с кнопкодавством – не панацея

Политтехнолог Борис Тизенгаузен уверен, что ответственность за кнопкодавство будет в какой-то мере дисциплинировать депутатов. Но вряд ли станет панацеей от голосования "за себя и за того парня".

"Тех, кто лоббирует собственные или чужие серьезные интересы в ВР, норма о штрафе в районе 50-80 тысяч гривен ни коим образом не остановит, – говорит эксперт. – Если на кону миллионный (нередко в долларовом эквиваленте) контракт или лоббизм какой-то компании или структуры, где речь идет о сверхприбылях, штрафы не остановят депутатов".

Плюс, напоминает Тезенгаузен, кнопкодавство нужно еще доказать в суде, а это довольно длительная процедура. "Фактически штрафы – это узаконивание кнопкодавства", – считает политтехнолог.

Ранее "Комментарии" писали, что Офис Генпрокурора начал уголовное производство за неличное голосование народного депутата.


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Источник: https://comments.ua
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