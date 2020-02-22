Впервые на народного депутата завели дело за кнопкодавство

Офис Генпрокурора начал уголовное производство за неличное голосование народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования за другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной рады Украины 21 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Имя народного депутата в прокуратуре не сообщили.

По данным движения ЧЕСНО, на пленарном заседании 21 февраля внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно совершал движения, похожие на неперсональное голосование, во время голосования за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения.





Как сообщало издание "Комментарии", 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады. закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" призван обеспечить выполнение депутатами их полномочий в аспекте персонального голосования.

Также мы писали о том, что Верховная Рада Украины 261 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины". С 16 января в Украине вступил в силу закон№ 404-IX, который предусматривает уголовную ответственность за неличное голосование народными депутатами ВРУ.

Согласно закону, умышленное совершение нардепами голосования за другого народного депутата Украины (неличное голосование) карается штрафом от 51 до 85 тыс. грн. Кроме того, теперь аппарат парламента вводит видеофиксацию голосования, и если народный избранник заметил, что кто-то кнопкодавит, он требует прекратить голосование.





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