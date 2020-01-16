В Украине за “кнопкодавство” будут штрафовать на 85 тысяч гривен

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С 16 января в Украине вступил в силу закон№ 404-IX, который
предусматривает уголовную ответственность за неличное голосование народными
депутатами ВРУ.
Согласно закону, за умышленное совершение нардепами
голосования за другого народного депутата Украины (неличное голосование) -
карается штрафом от 51 до 85 тыс. грн.
Кроме того, теперь аппарат парламента вводит видеофиксацию
голосования и если народный избранник
заметил, что кто-то кнопкодавит, он требует прекратить голосование.
Также, закон предоставляет право аккредитованным в Верховной Раде журналистам сообщить о факте обнаружения кнопкодавства аппарата ВРУ, добавив видео или фото.
Как сообщало издание "Комментарии", 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады. закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" призван обеспечить выполнение депутатами их полномочий в аспекте персонального голосования.
Также мы писали о том, что Верховная Рада Украины 261 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины".
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