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В Украине за “кнопкодавство” будут штрафовать на 85 тысяч гривен

В Украине вступил в силу закон об ответственности за “кнопкодавство”

сегодня, 08:37
Автор:

• Наталья Шевченко

С 16 января в Украине вступил в силу закон№ 404-IX, который предусматривает уголовную ответственность за неличное голосование народными депутатами ВРУ.

Согласно закону, за умышленное совершение нардепами голосования за другого народного депутата Украины (неличное голосование) - карается штрафом от 51 до 85 тыс. грн.

Кроме того, теперь аппарат парламента вводит видеофиксацию голосования  и если народный избранник заметил, что кто-то кнопкодавит, он требует прекратить голосование.

 Также, закон предоставляет право аккредитованным в Верховной Раде журналистам сообщить о факте обнаружения кнопкодавства аппарата ВРУ, добавив видео или фото.

Как сообщало издание "Комментарии", 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады. закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" призван обеспечить выполнение депутатами их полномочий в аспекте персонального голосования.

Также мы писали о том, что Верховная Рада Украины 261 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины".


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Источник: https://comments.ua/
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