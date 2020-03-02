Стефанчук рассказал, когда украинцы увидят закон о референдуме

Проект закона о референдуме украинцы смогут увидеть через несколько дней. На сайте Верховного совета он должен появиться не позднее, чем в среду - сказал во время согласительного совета вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Текст документа уже готов. Но теперь основательно вычитать его и подчистить все неточности должны юристы. Как только они закончат свою работу, законопроект тут же появиться на официальном сайте ВСУ, пообещал Стефанчук.

В течении двух недель изучить проект документа сможет любой желающий - он будет в открытом доступе. Затем к обсуждению должны приступить народные депутаты.

Сейчас в Украине закона, который бы определял правила проведения всенародного референдума, не существует. Проголосовать его, в частности, пообещала команда президента Владимира Зеленского, пришедшая к власти.

Один из вероятных вопросов, который в будущем могут вынести на общенациональный референдум, - вопрос продажи земли. У украинцев хотят спросить, согласны ли они продавать право собственности на сельскохозяйственные земли иностранцам и фирмам с иностранным капиталом.

Конечный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме" рабочая группа парламента утвердила на заседании 28 февраля.

В планах монобольшинства также создать законопроект, который будет определять правила проведения местного референдума.

Ранее, напомним, "Комментарии" узнали мнение экспертов о плюсах и минусах законопроекта о референдуме.

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