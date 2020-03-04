"Слуги" не определились с увольнением Рябошапки

Общая позиция среди депутатов фракции "Слуга народа" (СН) о недоверии генпрокурору пока отсутствует. Нардепы не выработали единое мнение, стоит ли поддержать увольнение Руслана Рябошапки. Об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко.

"Я думаю, что сегодня мы послушаем выступление генерального прокурора и будем делать выводы", - заявил депутат.

Позднее Корниенко уточнил, что решения фракции "Слуга народа" относительно отставки генерального прокурора нет.

"У нас нет решения фракции по поводу выражения недоверия генеральному прокурору", - добавил представитель СН.

Напомним, что проект постановления о недовернии генпрокурору появился в Раде накануне, 3 марта. Данную инициативу представили 158 нардепов из "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Как сообщал портал "Комментарии", в перечне народных депутатов, которые стали инициаторами данного проекта о недоверии генпрокурору, оказались и его недавние коллеги в политическом "альянсе": Максим Бужанский, Александр Дубинский, Богдан Торохтий, Александр Куницкий и другие.

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