Законопроект о референдуме появился на сайте парламента

Законопроект о всеукраинском референдуме появился на сайте парламента. Документ опубликовали для публичного обсуждения, говорится в сообщении Информационного управления Аппарата ВР.

Любой из украинцев теперь может приобщиться к законотворческому процессу. Проект закона "О всеукраинском референдуме", который есть на сайте Верховной Рады - это лишь база. И депутаты готовы ознакомиться с предложениями общественности.

Свое видение будущего закона, либо же замечания к существующему законопроекту любой желающий сможет отправить по электронной почте в течении двух недель - до 18 марта включительно.

Стоит отметить, что в Украине отдельного закона, который бы регулировал проведение Всеукраинского референдума нет. Соответственно, организовать его нынче практически нереально. И это при том, что основным источником власти, по Конституции, является народ Украины.

Исправить эту правовую коллизию пообещал новый состав парламента. На всеукраинский референдум, они, в частности, хотят вынести вопрос о продаже иностранцам права собственности на землю. Проект закона о рынке земли в Украине, который сейчас рассматривают в Верховной Раде, пока продажи земли иностранцам либо иностранным фирмам не предполагает.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что в парламенте согласовали проект закона "О всеукраинском референдуме".





















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