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Депутатам настоятельно рекомендуют сидеть дома

Народных депутатов попросили оставаться в Украине и отменить заграничные поездки.

сегодня, 10:49
Автор:

• Виолетта Комаровская

Депутатам настоятельно рекомендуют сидеть дома

Народных депутатов попросили отменить все заграничные командировки - из-за короравируса. Отложить их стоит, пока ситуация с распространением инфекции в мире не стабилизируется, сообщает Информационное управление Аппарата парламента. 

Украинских депутатов хотят уберечь от коронавируса. Их настоятельно попросили в ближайшее время не покидать Украину, даже, если речь идет о рабочей командировке. Распоряжение лично подписал голова Верховной Рады Дмитрий Разумков. 

"В связи с ситуацией, которая сложилась в мире из-за распространения коронавирусной инфекции, и с целью обеспечения стабильной работы Верховной Рады народным депутатам Украины и работникам Аппарата Верховной Рады настоятельно рекомендую отложить либо же отменить командировки за пределы Украины, пока ситуация с коронавирусом в мире не изменится", - говорится в постановлении. 

Таким образом депутатов хотят уберечь от коронавирусной инфекции, которую кто-то из коллег может привезти из другой страны. Вместе с тем, борьбу вирусу объявили и внутри парламента. Разумков приказал руководителю Аппарата сделать все необходимое, чтобы инфекция не смогла распространиться в случае вспышки внутри административных зданий парламента. 

Контролировать, как именно депутаты и работники Аппарата Верховной Рады будут выполнять распоряжение, Дмитрий Разумков пообещал лично. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о первом случае коронавируса в Турции


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Источник: https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/190845.html
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