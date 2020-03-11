Депутатам настоятельно рекомендуют сидеть дома

Народных депутатов попросили отменить все заграничные командировки - из-за короравируса. Отложить их стоит, пока ситуация с распространением инфекции в мире не стабилизируется, сообщает Информационное управление Аппарата парламента.

Украинских депутатов хотят уберечь от коронавируса. Их настоятельно попросили в ближайшее время не покидать Украину, даже, если речь идет о рабочей командировке. Распоряжение лично подписал голова Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"В связи с ситуацией, которая сложилась в мире из-за распространения коронавирусной инфекции, и с целью обеспечения стабильной работы Верховной Рады народным депутатам Украины и работникам Аппарата Верховной Рады настоятельно рекомендую отложить либо же отменить командировки за пределы Украины, пока ситуация с коронавирусом в мире не изменится", - говорится в постановлении.

Таким образом депутатов хотят уберечь от коронавирусной инфекции, которую кто-то из коллег может привезти из другой страны. Вместе с тем, борьбу вирусу объявили и внутри парламента. Разумков приказал руководителю Аппарата сделать все необходимое, чтобы инфекция не смогла распространиться в случае вспышки внутри административных зданий парламента.

Контролировать, как именно депутаты и работники Аппарата Верховной Рады будут выполнять распоряжение, Дмитрий Разумков пообещал лично.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о первом случае коронавируса в Турции.

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