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В Турции у первого человека зафиксирован коронавирус

Больной коронавирусом в Турции самостоятельно принял решение самоизолироваться

сегодня, 02:28
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Турции у первого человека зафиксирован коронавирус

В Турции подтвердился первый случай заболевания коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре.

Пациент мужского пола контактировал с вирусом в Европе и находится в изоляции, сказал министр. Все семейные и близкие контакты также контролируются. Также всех, ко возвращается в страну просят самоизолироваться, чтобы не заразить случайно других.

Фахреттин Коджа отмечает, что медицинский персонал и больницы приняли меры предосторожности.

Один или два случая не следует считать вспышкой, это просто означает, что вирус пришел в нашу страну. Этого и можно было ожидать.

Ранее "Комментарии" писали, что Национальный банк Украины использует международные резервы, чтобы не допустить "раскачивания" курса гривни на фоне рисков из-за распространения коронавируса. Так, в течение прошлой недели НБУ три дня выходил с интервенциями по продаже валюты (общая сумма составила 307 млн долларов). Сегодня центробанк продал уже 250 млн долларов. Сообщается, что ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, а банковская система является достаточно ликвидной. Так, гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, а валютная - свыше 8 млрд долларов.


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Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-10-20-intl-hnk/index.html
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