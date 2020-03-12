Рабинович – Разумкову: если не отправите Раду на карантин, ответственность ляжет на вас

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обратился к руководству Верховной Рады в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19 в мире и решением властей о введении карантина в Украине и в городе Киев.

Политик отметил, что до 31 марта в Киеве и до 3 апреля по всей стране действуют новые ограничения, согласно которым любые массовые мероприятия могут проходить лишь в том случае, если в них участвует не более 60 человек – для Киева, не более 200 человек – по всей стране.

"В сессионном зале Верховной Рады Украины собирается гораздо большее число людей, а это означает, что опасность заражения коронавирусом может быть неотвратимой. В политических кругах и СМИ ведутся активные разговоры о том, что это делается с целью запретить в законный способ рассматривать поправки к законопроекту о рынке сельскохозяйственной земли, как это предусмотрено Регламентом Верховной Рады и законами Украины. Но мы не можем этого допустить", – заявил Рабинович.

Нардеп подчеркнул, что если в сессионном зале или в стенах Верховной Рады окажутся люди, которые либо контактировали с больными коронавирусом, либо сами заболели, то может произойти вспышка эпидемии. При этом, Рабинович обратился лично к Дмитрию Разумкову, призвав прислушаться к заявлению партии.

"Вся ответственность ляжет на вас лично – как политика, так и человека, а также на руководство Верховной Рады Украины, которое не прислушалось к нашему призыву", – сказал нардеп спикеру Рады.

Добавим, что ОПЗЖ требует от руководства Рады принять решение о карантине для народных депутатов как минимум до конца марта.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты оценили введенные правительством Украины ограничительные меры (карантин), а также рассказали, как избежать паники и есть ли возможность урезонить спекулянтов.

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