Карантин во власти и законы "под шумок": как коронавирус отразится на Верховной Раде

В четверг, 12 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем, кроме нардепов и помощников. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как коронавирус COVID-19 может отразиться на работе украинского парламента. В частности – не попытается ли монобольшинство использовать ситуацию, чтобы провести через зал заседаний ряд резонансных инициатив.

Коронавирус и законы "под шумок"

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский напоминает, что вчера председатель Верховной Рады (ВР) Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".

"Им, в частности, временно (до 3 апреля) ограничен вход в админздания, сооружения и служебные помещения ВР всех лиц, кроме нардепов, их помощников, работников Аппарата парламента. Эксперты, приглашенные на заседания комитетов и временных следственных комиссий Рады, могут принимать в них участие в режиме видеоконференции, – отмечает эксперт УИП. – На данный момент известно, что пленарные заседания проходить будут, вопреки рекомендациям Кабмина не собираться более 200 человек. Поясняется это тем, что необходимо провести решения государственной важности, в том числе о выделении из резервного фонда бюджета средств на борьбу с коронавирусом".

По словам Дзивидзинского, экспертная среда обеспокоена, что представители действующей власти могут попытаться "под шумок" включить турборежим для принятия ряда спорных законов. В том числе – об открытии рынка земли, о трудовом кодексе, об игровом бизнесе.

"Это могут сделать под предлогом чрезвычайной государственной важности данных законов и возможного ухода ВР на внеплановые каникулы из-за эпидемии коронавируса, – отмечает эксперт. – Но нужно понимать, что подобный формат принятия ключевых для жизни страны законов во время общего карантина будет ярким примером того, что власть пропихивает необходимые ей документы без широкого консенсуса и согласия общества. Думаю, власть на это не пойдет. Принятие решений таким образом однозначно вызовет общественное сопротивление. Коронавирус пройдет, а последствия таких законов власти припомнят".

"Раде нужны внеплановые каникулы"

Политтехнолог Борис Тизенгаузен сомневается, что власть будет использовать этот в какой-то мере удобный для себя момент, чтобы "продавить" нужные ей законы.

"Когда людей обманывают напрямую ("мы запрещаем собрания больше 200", а сами при куда большем скоплении народа проводят непопулярный закон), никакой запрет не помешает людям выйти под ВР и устроить потасовку, – считает эксперт. – Так что думаю, что сейчас резонансные, противоречивые законы трогать не будут. На фоне коронавируса, паники, народ, который и так накручен, может повести себя не очень адекватно. Последствия просчитать невозможно".

Борис Тизенгаузен предполагает, что через какое-то время нас ждет приостановка работы парламента.

"Это было бы логично и правильно, – считает политтехнолог. – В парламенте у нас – группа риска: нардепы постоянно летают в зарубежные командировки, встречаются с иностранцами. Так что на месте властей, я бы не рисковал – и отправил Раду на внеплановые каникулы".

"Карантин может быть заговором монобольшинства"

Политолог Андрей Мишин считает объявление карантина заговором монобольшинства с помощью нового правительства.

"Используя иллюзию пандемии, говоря, что предотвращает эпидемию, власть получила возможность зарабатывать (посмотрите, как резко поднялся в цене рынок недвижимости в Киеве) и протягивать нужные власти законы. Те самые сложные документы, которые ранее буксовали. В том числе, по рынку земли и другим непопулярным реформам, – говорит Мишин. – Не исключаю изменений в Избирательном кодексе, а также попытку провести определенные законопроекты, связанные с Донбассом и частично согласованные в нормандском формате. Вряд ли случайно 11 марта создана некая консультативная группа в Минске, которая будет помогать писать закон об особом статусе".

Эксперт уверен: ситуация с карантином будет использоваться властью как для наживы, так и для продвижения непопулярных решений в турборежиме.

Как ранее писали "Комментарии", вспышку коронавируса под силу остановить мировым правительствам, считают китайские ученые. Пандемия в мире может закончиться уже к лету.

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