Карантин во власти и законы "под шумок": как коронавирус отразится на Верховной Раде

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В четверг, 12 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем, кроме нардепов и помощников. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как коронавирус COVID-19 может отразиться на работе украинского парламента. В частности – не попытается ли монобольшинство использовать ситуацию, чтобы провести через зал заседаний ряд резонансных инициатив.
Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский напоминает, что вчера председатель Верховной Рады (ВР) Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".
"Им, в частности, временно (до 3 апреля) ограничен вход в админздания, сооружения и служебные помещения ВР всех лиц, кроме нардепов, их помощников, работников Аппарата парламента. Эксперты, приглашенные на заседания комитетов и временных следственных комиссий Рады, могут принимать в них участие в режиме видеоконференции, – отмечает эксперт УИП. – На данный момент известно, что пленарные заседания проходить будут, вопреки рекомендациям Кабмина не собираться более 200 человек. Поясняется это тем, что необходимо провести решения государственной важности, в том числе о выделении из резервного фонда бюджета средств на борьбу с коронавирусом".
По словам Дзивидзинского, экспертная среда обеспокоена, что представители действующей власти могут попытаться "под шумок" включить турборежим для принятия ряда спорных законов. В том числе – об открытии рынка земли, о трудовом кодексе, об игровом бизнесе.
"Это могут сделать под предлогом чрезвычайной государственной важности данных законов и возможного ухода ВР на внеплановые каникулы из-за эпидемии коронавируса, – отмечает эксперт. – Но нужно понимать, что подобный формат принятия ключевых для жизни страны законов во время общего карантина будет ярким примером того, что власть пропихивает необходимые ей документы без широкого консенсуса и согласия общества. Думаю, власть на это не пойдет. Принятие решений таким образом однозначно вызовет общественное сопротивление. Коронавирус пройдет, а последствия таких законов власти припомнят".
Политтехнолог Борис Тизенгаузен сомневается, что власть будет использовать этот в какой-то мере удобный для себя момент, чтобы "продавить" нужные ей законы.
"Когда людей обманывают напрямую ("мы запрещаем собрания больше 200", а сами при куда большем скоплении народа проводят непопулярный закон), никакой запрет не помешает людям выйти под ВР и устроить потасовку, – считает эксперт. – Так что думаю, что сейчас резонансные, противоречивые законы трогать не будут. На фоне коронавируса, паники, народ, который и так накручен, может повести себя не очень адекватно. Последствия просчитать невозможно".
Борис Тизенгаузен предполагает, что через какое-то время нас ждет приостановка работы парламента.
"Это было бы логично и правильно, – считает политтехнолог. – В парламенте у нас – группа риска: нардепы постоянно летают в зарубежные командировки, встречаются с иностранцами. Так что на месте властей, я бы не рисковал – и отправил Раду на внеплановые каникулы".
Политолог Андрей Мишин считает объявление карантина заговором монобольшинства с помощью нового правительства.
"Используя иллюзию пандемии, говоря, что предотвращает эпидемию, власть получила возможность зарабатывать (посмотрите, как резко поднялся в цене рынок недвижимости в Киеве) и протягивать нужные власти законы. Те самые сложные документы, которые ранее буксовали. В том числе, по рынку земли и другим непопулярным реформам, – говорит Мишин. – Не исключаю изменений в Избирательном кодексе, а также попытку провести определенные законопроекты, связанные с Донбассом и частично согласованные в нормандском формате. Вряд ли случайно 11 марта создана некая консультативная группа в Минске, которая будет помогать писать закон об особом статусе".
Эксперт уверен: ситуация с карантином будет использоваться властью как для наживы, так и для продвижения непопулярных решений в турборежиме.
Как ранее писали "Комментарии", вспышку коронавируса под силу остановить мировым правительствам, считают китайские ученые. Пандемия в мире может закончиться уже к лету.
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