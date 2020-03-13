Партия Голос собирает Ермак-майдан на Банковой

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Партия "Голос", лидером
которой сначала был Святослав Вакарчук, а теперь Кира Рудик, начал организовывать так называемый "Ермак-майдан", который планируют провести уже сегодня, 13
марта, на улице Банковой, 11 возле Офиса президента Украины. Об этом партия "Голос"
сообщила на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
На странице мероприятия
представители партии написали, что новая власть решила официально признать
террористов и сесть с ними за стол переговоров. Однако в "Голосе" считают, что
признать их на международной арене — это капитулировать перед Путиным и его
марионетками, чего и добивалась Российская Федерация от Украины.
"Не допустим этого!
Выходи сегодня в 20:00 под Офис президента Украины, чтобы не допустить подписания
новых минских соглашений с Россией", — заявили в партии "Голос".
Как сообщал портал "Комментарии",
во время назначения нового Кабинета министров "Голос" назвал министров Шмыгаля "правительством
Януковича" и покинул зал Верховной Рады Украины в полном составе.
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