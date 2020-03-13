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Партия Голос собирает Ермак-майдан на Банковой

Голос решил использовать против новой власти майдан, который начнется сегодня на Банковой в 20:00

сегодня, 17:31
Автор:

• Антон Варанов

Партия Голос собирает Ермак-майдан на Банковой

Партия "Голос", лидером которой сначала был Святослав Вакарчук, а теперь Кира Рудик, начал организовывать так называемый "Ермак-майдан", который планируют провести уже сегодня, 13 марта, на улице Банковой, 11 возле Офиса президента Украины. Об этом партия "Голос" сообщила на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

На странице мероприятия представители партии написали, что новая власть решила официально признать террористов и сесть с ними за стол переговоров. Однако в "Голосе" считают, что признать их на международной арене — это капитулировать перед Путиным и его марионетками, чего и добивалась Российская Федерация от Украины.

"Не допустим этого! Выходи сегодня в 20:00 под Офис президента Украины, чтобы не допустить подписания новых минских соглашений с Россией", — заявили в партии "Голос".

Как сообщал портал "Комментарии", во время назначения нового Кабинета министров "Голос" назвал министров Шмыгаля "правительством Януковича" и покинул зал Верховной Рады Украины в полном составе.


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Источник: https://www.facebook.com/events/208847917003070/
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