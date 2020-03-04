"Голос" назвал министров Шмыгаля "правительством Януковича" и покинули зал Верховной Рады всем составом

Народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова, ознакомившись со списком министров, которые входят в новое правительство Дениса Шмыгаля, обозначила его "контрреволюцией" режима, против которого украинцы стояли на Майдане в 2014 году. Об этом она заявила на внеочередном заседании Верховной Рады, на котором присутствует и президент Владимир Зеленский.

"Но эта контрреволюция под масками новых лиц. Так кто эти новые лица? Я сейчас вам расскажу. Нам пытаются "продать" нового министра здравоохранения, который уже был на этой должности при Януковиче. Нам пытаются сказать, что новое лицо - это господин Гутцайт, которого вы же выгнали из списка, потому что он был чересчур "зашкваренным", но теперь пустили в правительство. У нас новый министр соцполитики - человек, которого в свое время назначал Виктор Янукович как главу центра занятости", - возмущенно обратилась к нардепам от "Слуги народа" Устинова.

Более же всего нардеп от "Слуги народа" раскритиковала выбор Шмыгаля на должность министра внутренних дел - Арсена Авакова. По ее мнению, парламентариям должно быть стыдно его поддерживать своими голосами после обвинения волонтеров и ветеранов АТО в деле об убийстве Павла Шеремета.

"Поэтому я хочу сказать одно: фракция "Голос" не будет поддерживать этот цирк и формирование правительства Януковича", - заключила Устинвоа и в полном составе с однопартийцами вышла из зала Верховной Рады.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нового главу правительства Дениса Шмыгаля не поддержала и народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, обвинившая его в сексизме.

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