Разумков собирает срочное совещание лидеров фракций сегодня ночью

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает председателей парламентских фракций и депутатских групп на совещание в сегодня в 23:00. Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБО. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", - указано в сообщении политика.

Так, Рахманин предусмотрел обсуждение чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом и надеется на то, что на заседании получит внушительные пояснения, почему оно введено по всей Украине.

"Чрезвычайное положение нельзя ввести просто так. Его введение требует обоснованного объяснения - что именно собирается делать власть, какие именно права и свободы собирается ограничивать, как долго и для чего. Было бы интересно на этот перечень посмотреть. Без подобной аргументации ЧС- это произвол", - добавил глава фракции "Голос".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов принимать законопроекты и не бойкотировать их в связи с экономической и пандемической угрозой.





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